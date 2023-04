Lukaku manda un messaggio al Milan: doppietta a Empoli, l’Inter vince

L’attaccante belga segna due grandi reti al Castellani e sembra tornato al top: messaggio al Diavolo per la Champions

L’Inter interrompe la serie negativa in campionato, nella quale aveva raccolto un solo punto in cinque gare, e torna al successo vincendo per 0-3 al Castellani contro l’Empoli di Paolo Zanetti.

I nerazzurri si portano a casa tre punti non facile da conquistare, ma soprattutto molto importanti per la classifica perché gli permettono di sorpassare momentaneamente il Milan, in attesa della sfida del Diavolo alle 18 a San Siro contro il Lecce. La partita contro i toscani nascondeva delle insidie per l’Inter, che però ha finalmente ritrovato il miglior Romelu Lukaku, autore di una bella doppietta.

Il centravanti belga si è sbloccato dopo una serie di errori clamorosi sotto porta nelle scorse settimane e ha realizzato due gol davvero di pregevole fattura. La prima rete arriva all’inizio del secondo tempo quando l’attaccante riceve da Brozovic dopo uno scambio ravvicinato e scarica un gran destro all’angolino, portando in vantaggio i suoi. Ancora più ammirevole è il gol del raddoppio, dove il classe ’93 punta l’avversario uno contro uno e scarica un potente mancino a incrociare dopo essersi portato sul mancino con una finta.

I nerazzurri scavalcano momentaneamente i rossoneri: la classifica

Lukaku chiude poi la sua splendida giornata con l’assist a Lautaro Martinez per lo 0-3 finale e manda un messaggio chiaro al Milan. Le due squadre si affronteranno nella doppia sfida della semifinale di Champions League il 10 e il 16 maggio.

Per quegli appuntamenti l’Inter conta di ritrovare un Lukaku in questa forma, per avere molto più chance di superare i rivali cittadini e centrare la finale di Istanbul. Stefano Pioli spera che il belga non sia al top come oggi in quell’occasione, ma anche il tecnico rossonero ha i suoi fenomeni su cui contare, che intanto però lo devono trascinare oggi al successo.

Il Milan infatti adesso è sceso al sesto posto e deve battere il Lecce per rimettersi quantomeno in quinta posizione e recuperare un po’ di terreno nella corsa Champions. Ieri si è fermata la Lazio, che però rimane seconda, mentre stasera e domani ci sono i due big match Juventus-Napoli e Atalanta-Roma, molto importanti nella corsa al quarto posto.

CLASSIFICA AGGIORNATA:

1 – Napoli 75

2 – Lazio 61

3 – Juventus 59

4 – Roma 56

5 – Inter 54

6 – Milan 53

7 – Atalanta 49