Milan-Lecce, streaming e diretta tv: dove vederla oggi

Il Milan ospita il Lecce a San Siro in un match importantissimo per zona Champions e lotta salvezza. Le indicazioni su dove vederlo in diretta tv e in streaming

Archiviata la splendida qualificazione alla semifinale di Champions League, il Milan torna ad affrontare il Lecce a San Siro tre anni e mezzo dopo un precedente molto significativo per la storia recente rossonera.

Era il 20 ottobre 2019 e proprio contro i giallorossi, Pioli esordiva sulla panchina del Milan dopo l’esonero di Giampaolo. Quella sera, a San Siro, finì con un beffardo 2-2 con i rossoneri ripresi a tempo scaduto dal gol di Calderoni arrivato dopo il vantaggio siglato da Piatek. Di Calhanoglu e Babacar su rigore le altre due reti di un match che, di fatto, ha segnato l’avvio di un ciclo finora ricco di soddisfazioni.

Rispetto a quella partita che si è disputata a metà del girone di andata, quella odierna è ben più importante. Il Milan ha l’imperativo dei tre punti per restare in scia del quarto posto occupato dalla Roma impegnata domani contro l’Atalanta in trasferta. Il Lecce, a corto di vittorie dallo scorso 19 febbraio, si ritrova ora pienamente coinvolto in zona retrocessione a soli due punti di distanza dal Verona terzultimo.

Milan-Lecce, dove vedere la partita

Per il match odierno, Pioli deve rinunciare a Calabria e Giroud, sostituiti da Kalulu adattato a destra con Thiaw centrale e Rebic preferito nel ruolo di centravanti a un Origi deludente anche nello spezzone di partita di martedì scorso a Napoli. Rebic che sarà supportato da Diaz, Messias e Leao, Bennacer e Tonali in mediana. A completare l’undici rossonero, Maignan, Tomori e Hernandez.

Milan-Lecce è un’esclusiva di DAZN. Il match, a partire dalle ore 18, sarà trasmesso in streaming tramite l’applicazione dell’emittente disponibile per smart tv, dispositivi mobili, decoder Sky Q e Tim Vision, Amazon Fire Stick, console di gioco e Apple Tv. Dazn è ovviamente visibile anche da pc, collegandosi al sito ufficiale.

Per chi ha sottoscritto l’opzione Zona Dazn, la partita sarà visibile in diretta tv anche su Sky al canale 214 del decoder. Sempre su Sky, highlights disponibili immediatamente dopo la fine della partita nelle varie edizioni serali di Sky Sport 24 che precederanno il posticipo Juve-Napoli, anch’esso esclusiva Dazn.

Il Milan tornerà in campo sabato 29 aprile alle 18 nello scontro diretto Champions contro la Roma all’Olimpico. Il match sarà visibile su Dazn e Zona Dazn come quello odierno. A inizio maggio ci sarà un turno infrasettimanale con Milan-Cremonese di mercoledì 3/5 alle 21 sempre in diretta su Dazn e Zona Dazn