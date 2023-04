Pioli: “Leao può ancora migliorare. Champions League? No, la nostra testa è alla Roma”

Le parole di Stefano Pioli al termine di Milan-Lecce. L’allenatore si è detto soddisfatto di essere tornati alla vittoria in campionato. Le sue parole

Il Milan finalmente vince e convince anche in campionato. E’ terminata 2-0 a San Siro contro il Lecce, nella 31esima giornata di Serie A. Un risultato positivo e frutto della grande prestazione di Rafael Leao, assoluto migliore in campo. Il portoghese ha messo a segno una doppietta stratosferica, contribuendo alla vittoria della squadra. Al termine della gara, come di consueto, ha parlato Stefano Pioli ai microfoni di DAZN. Il mister è soddisfatto della prova della sua squadra. Di seguito tutte le dichiarazioni.

Leao e il gol di testa: “Leao ha espresso dei bei contenuti. Lui è un ragazzo intelligente. Sappiamo bene che il sogno Champions League ce lo abbiamo, ma abbiamo ancora tre settimane prima di tuffarci in quelle emozioni. Io credo che Rafa deve attaccare di più il secondo palo. E’ alto un metro e novanta, per questo deve esserci di più dentro l’area. Può crescere ancora tantissimo e sviluppare altre caratteristiche”.

La partita di stasera: “La pazienza c’è stata, ma non c’è stata la lucidità nell’ultima quarto di campo. Non era così difficile sviluppare la manovra, ma ci siamo inceppati spesso”.

Cosa ha detto ai ragazzi nella mini riunione prima della partita: “Volevo trasmettere il fatto che in queste partite qua è importante partire forte e sbloccare subito il risultato. Sicuramente abbiamo fatto bene, ma potevamo fare meglio”.

Strategia d’attacco: “Abbiamo cercato profondità a volte perché Rebic ha queste caratteristiche. Una squadra matura deve sapere come cambiare lo sviluppo del gioco in base alle situazioni”.

Krunic fondamentale: “Krunic all’inizio era più un centrocampista di inserimento, ora sta diventando più un centrocampista di costruzione. E’ un giocatore davvero importante. Sa aprirsi, sa capire le situazioni. Ho dei centrocampisti forti, come anche Bennacer che oggi è entrato molto bene”.

Testa all’Inter: “Noi sappiamo che prima della Champions ci sarà da pensare al campionato. Ho detto ai miei ragazzi che la gara di oggi e la prossima contro la Roma saranno fondamentali per il nostro piazzamento finale in campionato”.

Champions League tutta da vivere: “Ci aspetteranno due partite fantastiche, da vivere con grande emozioni. Ma dobbiamo rimanere concentrati perché sabato c’è la Roma, una squadra forte e allenata da un grande allenatore”.