Probabili formazioni Milan-Lecce: Kalulu terzino, riposa anche Bennacer

Milan, Stefano Pioli accantona la Champions e pensa alla sfida contro il Lecce. Il tecnico ha deciso, riposa anche Bennacer

Per il Milan è stata una settimana certamente storica. I rossoneri grazie all’1 a 1 strappato contro il Napoli nel match di ritorno dei quarti di semifinale di Champions League hanno conquistato la semifinale del torneo. Adesso, però, è ora di rituffarsi nella Serie A: ad affrontare i rossoneri c’è il Lecce.

Per pensare al derby più importante degli ultimi 20 anni, il match contro l’Inter del prossimo 10 maggio valido per la semifinale Champions League, ci sarà tempo. Ora il Milan deve accantonare l’inevitabile euforia da Champions e la frenesia per l’importantissimo confronto con i nerazzurri per rituffarsi nel campionato di Serie A.

Il Milan attualmente è impelagato nella lotta ai posti che valgono la qualificazione Champions. Non riuscire a raggiungere l’obbiettivo vorrebbe dire un danno economico incredibilmente pesante per le casse del Milan. Ecco perché non ci si può e non ci si deve far distrarre dal suggestivo confronto europeo con i cugini nerazzurri, ma bisogna concentrarsi avversario dopo avversario. A partire dal Lecce, pronto a giocarsi il tutto per tutto a San Siro per conquistare punti davvero fondamentali in ottica salvezza.

Ne sa qualcosa Stefano Pioli, che punta a mantenere alta la concentrazione dei suoi e a dare il tutto per tutto per centrare le prime quattro posizioni in campionato.

Stefano Pioli prepara l’undici anti-Lecce: le scelte del tecnico

Stefano Pioli in queste ore ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione in vista del match contro i salentini. La chiave è ovviamente dosare le energie in un finale di campionato che si prospetta quanto mai dispendioso per i rossoneri. Per questo è lecito aspettarsi qualche cambio di formazione rispetto all’undici che ha affrontato il Napoli.

In porta a difendere i pali dovrebbe essere sempre Mike Maignan, uno degli uomini più in forma dei rossoneri. In difesa pesa l’assenza di Calabria, squalificato. Al suo posto sulla destra dovrebbe giocare Kalulu. A completare la linea a quattro saranno Thiaw (che farà rifiatare Kjaer), Tomori e Theo Hernandez.

Nei due di centrocampo, Pioli non rinuncia a Tonali. Al suo fianco dovrebbe giocare Krunic. Mentre Bennacer potrà recuperare le energie partendo dalla panchina. Per quanto riguarda l’attacco, nelle corsie laterali il tecnico si affida a Messias e Leao, con Brahim Diaz sulla trequarti ad agire dietro l’unica punta, che sarà Ante Rebic. Tutno di riposo per Olivier Giroud, alle prese con un problema fisico. Come annunciato dal tecnico rossonero, il francese non sarà della partita. Il Milan non ha nessuna intenzione di rischiare di perdere per lungo tempo il suo cannoniere.

Pioli sembra dunque avere già le idee chiare sull’undici anti Lecce. Una gara che il Milan deve assolutamente vincere per non perdere punti preziosi in ottica qualificazione alla prossima Champions League.

Lecce, l’undici di Baroni per la sfida contro il Milan

Per quanto riguarda il Lecce, Baroni per dieci undicesimi dovrebbe confermare la formazione vista contro la Sampdoria. In porta giocherà Falcone, la linea a quattro dovrebbe essere composta da Gendery, Baschirotto, Umtiti e Gallo.

A centrocampo il trio sarà composto da Hjulmand, Blin e Gonzalez, che sostituirà Oudin. Il trio d’attacco sarà invece confermato: saranno Strefezza, Ceesay e Di Francesco i pericoli numero uno per la difesa rossonera