Roma, ufficiale: doppia tegola, saltano entrambi il Milan

Il Milan affronterà una Roma in emergenza in campionato tra una settimana. La rivale per la zona Champions League non avrà due risorse a disposizione.

Il Milan e la Roma hanno diverse cose in comune in questa fase della stagione. Sia i rossoneri che i giallorossi hanno passato il turno europeo, qualificandosi alle semifinali della rispettiva competizione Uefa.

Ma allo stesso tempo sono entrambe in lotta per la zona Champions League, per agganciare una qualificazione diretta alla coppa dalle grandi orecchie in vista della prossima stagione.

Gran parte di questa corsa passerà dallo scontro diretto tra Roma e Milan della scorsa settimana, ovvero di sabato 29 aprile allo stadio Olimpico alle ore 18, quando le rivali storiche si batteranno per entrare nell’Europa che conta.

La Roma perde Smalling e Wijnaldum: out nel big match dell’Olimpico

Brutte notizie per la Roma in vista proprio dello scontro con il Milan e delle prossime partite in generale. La squadra di José Mourinho è uscita trionfante ma con le ossa rotte dal match di Europa League contro il Feyenoord.

Oltre alla stanchezza accumulata fino ai tempi supplementari, la Roma deve registrare due pesanti infortuni muscolari. Infatti sia Chris Smalling che Georginio Wijnaldum hanno lasciato il campo anzitempo per problemi fisici.

Il responso degli esami strumentali non ha dato buoni esiti. Come riportato dal giornalista Angelo Mangiante, sia il difensore che il centrocampista hanno subito una lesione al flessore della coscia. Quasi stesso identico infortunio, ma con gradi lesivi leggermente differenti.

La previsione è che Wijnaldum possa recuperare nel giro di due settimane, mentre che ne vorranno tre a Smalling per tornare serenamente a disposizione di Mourinho. Tegole grosse per il tecnico giallorosso, che prima del Milan dovrà lunedì affrontare un altro scontro diretto con l’Atalanta.

Ciò vale a dire dunque che per Roma-Milan saranno assenti sia il centrale inglese che l’incursore olandese. Un bel vantaggio per il Milan di Pioli affrontare i rivali in trasferta privi di due elementi intoccabili. In particolare Smalling, che prima di questo infortunio aveva giocato ben 29 partite su 30 in campionato. L’unica gara senza l’ex Manchester United in campo aveva visto la Roma soccombere con la Cremonese. Che sia di buon auspicio anche per il Milan?