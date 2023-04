Ibrahimovic, infortunio nel riscaldamento di Milan-Lecce: cosa è successo

Tegola per Stefano Pioli nel corso di Milan-Lecce. L’attaccante si è infortunato nuovamente. Non è nemmeno entrato in campo

Nemmeno il tempo di esultare per la bella vittoria contro il Lecce, che il Milan deve tornare a fare i conti con gli infortuni. Nel corso di Milan-Lecce, infatti, si è fermato nuovamente Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese, che aveva recuperato soltanto qualche giorno fa da un problema muscolare, è ricaduto in un altro problema fisico. Nello specifico, Ibra si è infortunato durante il riscaldamento nel corso della gara di oggi pomeriggio a San Siro.

Sembrava pronto ad entrare in campo, ma si è stoppato per un problema al polpaccio destro. Per questo è uscito dal campo accompagnato da un massaggiatore, zoppicando. A confermarlo è stato lo stesso Stefano Pioli in conferenza stampa. Adesso c’è una certa apprensione in casa Milan, per un giocatore estremamente importante ma che ormai sembra doversi arrendere all’età. Si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni, con i consueti esami medici che verranno svolti nei prossimi giorni.