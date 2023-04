Biglietti Milan-Inter semifinale Champions League: modalità e prezzi, tutto quello che c’è da sapere

Al via la vendita dei tagliandi per la semifinale di andata tra i rossoneri e i nerazzurri. Il Diavolo gioca in casa la prima

La doppia sfida della semifinale di Champions League con l’Inter è l’evento più atteso dai tifosi del Milan. In particolare l’andata, che il Diavolo giocherà in casa il 10 maggio ovviamente a San Siro, alle ore 21:00.

Nessuno vuole ovviamente perdersi lo storico appuntamento e tutti vogliono esserci per sostenere la squadra di Stefano Pioli, che nei primi novanta minuti deve provare a indirizzare le sorti della qualificazione. Sarà importante far valere il ‘fattore campo’ e la superiorità sugli spalti, perché una settimana dopo, il 16 maggio, si gioca il ritorno in casa dell’Inter. L’euroderby per arrivare alla finale di Istanbul si prospetta scintillante.

Oggi è partita la prima fase della vendita dei biglietti per il match, i quali sono disponibili su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan, ma anche sui circuiti VivaTicket. Andiamo quindi a vedere le modalità e le varie fasi di vendita dei tagliandi.

Milan-Inter, le fasi della vendita dei tagliandi

Abbonati Serie A – Conferma posto: La prima fase è quella in cui gli abbonati Serie A possono confermare il proprio posto e va da lunedì 24 aprile alle ore 12 fino a mercoledì 26 aprile alle ore 23.59. Da questa fase sono esclusi quelli del Secondo Verde e settori riservati UEFA

Abbonati Serie A – Secondo Anello Verde e settori riservati UEFA (Secondo Rosso Centrale 228, Terzo Rosso Centrale 328-330) e abbonati club 1899: Per gli abbonati Serie A nei settori indicati la vendita c’è giovedì 26 aprile dalle ore 12 alle ore 23.50 e si possono scegliere i posti nei settori disponibili.

Abbonati Serie A – Cambio posto: Venerdì 18 aprile sempre dalle 12 alle 23.59 c’è la vendita per gli Abbonati Serie A che non hanno confermato nelle fasi precedenti e che possono scegliere un nuovo posto nei settori disponibili.

Fase CNR: La fase dedicata ai possessori di CNR (Carta Cuore Rossonero) parte sabato 29 aprile alle ore 12 e si possono acquistare fino a 4 biglietti, ma tutti devono essere possessori della Carta.

Vendita libera: L’eventuale fase di vendita libera sarà attivata solo in caso di disponibilità residua dalle precedenti fasi di vendita.

I possessori di Fan Token AC Milan avranno diritto a una prevendita esclusiva per l’acquisto dei biglietti. Sarà permesso solo un cambio nominativo per ciascun biglietto. Il settore ospiti per questa partita sarà in Secondo Anello Verde e la vendita sarà gestita dalla squadra ospite, con le informazioni che verranno comunicate direttamente da FC Inter.