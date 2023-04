Calciomercato Milan, colpo dal Barcellona: in rossonero per 30 milioni

Dalla Spagna sono certi: il Milan è pronto a mettere sul tavolo un’offerta da 30 milioni di euro per strappare il calciatore al Barcellona. Ecco di chi si tratta

Con il suo gol il Barcellona ha conquistato tre punti preziosi e battuto una delle principali rivali della Liga. I blaugrana ieri hanno vinto contro l’Atletico Madrid grazie ad una rete di Ferran Torres, schierato da Xavi sulla sinistra, per completare il tridente offensivo con Lewandowski e Raphinha.

Il centro contro i Colchoneros potrebbe, però, essere uno degli ultimi con la maglia del Barcellona, per il talento di Foios, che in stagione è arrivato a quota sette.

In estate, infatti, Torres potrebbe fare le valigie e cambiare aria. Secondo quanto riporta Fichajes.net, sarebbe proprio il Milan la squadra pronta a soffiarlo al club catalano, mettendo sul piatto ben 30 milioni di euro. Un’offerta importante per un giocatore che ha da poco compiuto 23 anni ma che fu acquistato dal Manchester City per 55 milioni.

Torres ha le qualità per giocare in tutti i ruoli del tridente d’attacco. Sono i numeri a dirlo: sono, infatti, 15 le gare disputate da ala sinistra, 12 da ala destra e 7 da punta centrale.

Il sostituto di Brahim Diaz

Secondo il portale spagnolo, il calciatore sarebbe stato individuato dal Milan come il profilo giusto per sostituire Brahim Diaz, che appare destinato a far ritorno in Spagna.

Fino a questo momento, per quanto riguarda il numero dieci rossonero, però non si segnalano novità. Il Milan, come è noto, è pronto a tornare a trattare con il Real Madrid il suo acquisto ma serviranno più di 20 milioni di euro per ottenere il via libera da parte dei Blancos.

I rapporti tra le due società sono ottimi e appare molto chiaro, che alla fine, si cercherà di accontentare il volere del calciatore, che a Milano e al Milan si trova benissimo, ma resistere al fascino del Real Madrid non è facile. Andrà, dunque, capito quale sarà il progetto che i Blancos avranno intenzione di proporgli, perché al Milan è chiaramente uno dei titolarissimi di Pioli, in una squadra che sta sognando di raggiungere la finale di Champions League.