Calciomercato Milan, idea Morata: nuova conferma

Alvaro Morata resta nei piani del Milan. L’attaccante spagnolo ex Juventus è una seria possibilità per rinforzare il reparto offensivo.

Che il Milan stia cercando un centravanti in vista della prossima stagione è un dato di fatto, praticamente una certezza. La squadra di Stefano Pioli ha evidente bisogno di un rinforzo là davanti.

Per restare competitivo su più fronti e dare maggiore qualità alla manovra offensiva, il Milan ha bisogno di un attaccante in forma ed in salute atletica che possa dare il cambio a Olivier Giroud. Ma soprattutto che sia maggiormente in grado di convincere in zona gol rispetto a Rebic e Origi, vere delusioni stagionali.

Ancora da capire se Paolo Maldini e Ricky Massara, i due dirigenti operativi sul mercato, si orienteranno su una prima punta giovane, di prospettiva e dunque da far crescere con pazienza a Milanello. Oppure se punteranno su un profilo più noto ed esperto, un colpo alla Giroud per avere subito un altro numero 9 da sfruttare pronto all’uso.

Morata ancora nel mirino del Milan: la scadenza di contratto aiuta

C’è un nome che in queste settimane sta circolando particolarmente in casa Milan. Un attaccante già piuttosto esperto, destinato a cambiare maglia al termine della stagione.

Parliamo di Alvaro Morata, numero 9 dell’Atletico Madrid che si è già fatto conoscere ed apprezzare in Italia con la maglia della Juventus, in due fasi diverse della sua carriera. Un attaccante dinamico, tecnico, forse non da 20-25 gol a stagione ma molto produttivo nel gioco offensivo della sua squadra.

Maldini sembra intrigato dall’idea di prendere Morata. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il suo profilo è attenzionato con particolare curiosità dai dirigenti milanisti e per caratteristiche sarebbe ideale al gioco di mister Pioli.

Ad aiutare il Milan potrebbe essere la scadenza di contratto dello spagnolo. L’accordo tra Morata e l’Atletico scadrà a giugno 2024 e difficilmente si tratterà per il rinnovo. Dunque tutto fa presagire che l’ex bianconero possa fare le valigie a fine campionato, magari puntando sul ritorno in Italia.

Anche le questioni familiari possono essere dalla parte rossonera. Infatti la moglie di Morata è l’influencer italiana Alice Campiello, la quale ha espresso al marito la volontà di tornare nel suo paese natale. Di certo l’attaccante non farà fatica a trovare una squadra in Serie A, visto che oltre al Milan anche la Juve e la Roma potrebbero essere fortemente interessate.