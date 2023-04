La Roma cade a Bergamo: il Milan è quarto e sabato può allungare

Brutta sconfitta per la Roma di Josè Mourinho. A Bergamo contro l’Atalanta i giallorossi hanno perso per 3-1. Occasionissima per il Milan

La Roma è caduta malamente a Bergamo contro i nerazzurri di Gian Piero Gasperini. Leggibile dall’inizio l’andazzo della gara, con la Dea che ha mostrato una netta superiorità nel gioco e nelle idee. Non a caso il vantaggio è arrivato nel primo tempo per i padroni di casa. Ci ha pensato Pasalic a sbloccare la partita al 39′, su assist di Duvan Zapata.

Nonostante i tanti cambi di Josè Mourinho intorno al 65′ del secondo tempo, l’Atalanta ha trovato il doppio vantaggio grazie al gol di Toloi. Sembrava bella che chiusa la partita, ma un grande Lorenzo Pellegrini è riuscito ad accorciare le distanze. Ci si aspettava un finale concitato di partita, con la Roma all’arrembaggio. In realtà, una super papera di Rui Patricio ha permesso alla Dea di riportarsi in doppio vantaggio. E’ stato Koopmeiners ad approfittare dell’erroraccio del portiere portoghese e a bucare la porta.

La Roma non ha sofferto soltanto la sconfitta, ma anche gli ulteriori infortuni di Llorente e Dybala. L’argentino non era al meglio, ma è stato rischiato da Mourinho nel secondo tempo data la situazione difficile di partita. La scelta, purtroppo per i giallorossi, non ha pagato. Paulo Dybala ha concluso la gara in lacrime.

L’occasione, adesso, è davvero ghiotta per il Milan di Stefano Pioli.

Come cambia la classifica dopo la sconfitta della Roma

Sabato pomeriggio alle ore 18.00 si gioca un infuocassimo big match. Lo scontro diretto tra Roma e Milan all’Olimpico appare come un’occasione da non perdere per i rossoneri di Stefano Pioli. La sconfitta odierna dei giallorossi permette al Milan di mantenersi a pari punti e di risalire al quarto posto, e quindi sabato si potrà tentare l’allungo decisivo. Si deve, in realtà! Di seguito la classifica di Serie A dopo Atalanta-Roma: