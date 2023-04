Lucas Hernandez, relazione segreta con Cristina Buccino: “Te lo regalo”, la moglie svela tutto (FOTO)

Il difensore del Bayern Monaco e fratello di Theo è finito di nuovo nell’occhio del ciclone per questioni extra campo

Se da una parte Theo Hernandez fa parlare di sé in campo con la maglia del Milan, dall’altra il fratello Lucas Hernandez riempie i giornali per le vicende private, quest’ultima riguardante il gossip.

Il difensore del Bayern Monaco e della nazionale francese aveva già attirato le cronache non sportive a causa delle accuse di maltrattamenti da parte della moglie Amelia de la Osa Llorente. La storia è particolarmente travagliata perché i due erano stati condannati per violenza domestica nel lontano 2017 il giudice gli aveva impedito di avvicinarsi, ma i due si sono comunque sposati qualche mese più tardi.

Da quel momento la storia matrimoniale dei due ha avuto tanti problemi e momenti difficile, ma dura da quasi otto anni. Stavolta però c’è stato un’altra situazione molto burrascosa che ha scatenato sia i social che i media. Amelia è infatti arrivata ha fare un gesto inaspettato, portata dalla poca fiducia e dalla certezza del tradimento del marito.

La moglie svela il tradimento sui social

La donna ha infatti postato nella notte una storia sul proprio profilo Instagram, dove accusa pubblicamente il marito di averla tradita con la showgirl e modella italiana Cristina Buccino.

Questa la frase contenuta nel post della influencer 35enne di Madrid: “Ora puoi smettere di giocare su due fronti, Lucas. Te lo regalo, Cristina Buccino. Non dimenticare che hai due figli che non vieni a vedere”. Una situazione davvero clamorosa con la Llorente che ha taggato il marito che la Buccino nella storia.

Lucas Hernandez è stato visto, tra l’altro, anche a San Siro per Milan-Lecce insieme al compagno di squadra Benjamin Pavard. La loro presenza ha fatto scattare subito allarmi di mercato, ma più per quanto riguarda Pavard. Lucas è andato infatti a sostenere il fratello per una battaglia importante in chiave Champions.