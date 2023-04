Milan, niente più scuse: addio in estate

Ormai non ci sono più scuse. Ennesima delusione e addio scritto a fine stagione: è impensabile che da qui a fine stagione possa cambiare qualcosa

Difficile che Stefano Pioli possa far qualcosa in più per poter recuperare un calciatore, che appare completamente smarrito. Anche ieri è stato uno dei pochi a deludere.

Ha giocato centravanti ed esterno senza però mai riuscire ad incidere. La partita di Ante Rebić, ancora, una volta, è stata da bocciare. Il croato non è stato mai pericoloso. Ha provato a giocare con i compagni, ma non sempre è stato preciso: qualche stop sbagliata, qualche sponda non perfetta. San Siro si è dovuto trattenere per non fischiarlo.

La prova di Rebic è stata la sintesi della sua stagione, di quello che succede, in realtà, da circa due anni, da quando Rafael Leao è diventato un titolare indiscusso.

Appare evidente che il croato non riesca a ricoprire il ruolo di riserva. Lo ha fatto capire Pioli, in conferenza stampa, alla vigilia, e ieri ha dimostrato ancora una volta di essere fuori dal progetto.

Difficile che da qui a fine stagione possa cambiare qualcosa. Il Milan tutto spera che Rebic riesca a regalare ai suoi tifosi ancora qualche gioia, ma non sarà facile. La rete è ormai un lontano ricordo: manca dallo scorso 1 ottobre, quando segnò contro l’Empoli; prima era arrivata la doppietta, all’esordio, il 13 agosto, contro l’Udinese. Due gol che avevano illuso tutti. Ma l’attaccante è tornato ad incupirsi, sparendo pian piano.

Addio inevitabile

Rebic, come ha detto Pioli, ha bisogno di giocare per essere decisivo. Ma è evidente che al Milan i titolari oggi siano altri. In estate, dunque, appare davvero inevitabile un suo addio.

Le strade tra il club rossonero e il croato, dunque, sono destinate a dividersi e la partita contro il Lecce è stata un’ulteriore prova che l’ex Eintracht può dare davvero poco a questo Milan. Non è da escludere che Rebic faccia ritorno in Germania, dove continua ad essere particolarmente stimato. Proprio i rossoneri di Francoforte possono essere una destinazione, ma occhio anche al Wolfsburg. Attenzione, però, alla meta esotica, con l‘Arabia Saudita possibile terra di approdo. Sullo sfondo, infine, resta la Turchia, con il Fenerbahce in prima linea.