Milan, paradosso Leao: adesso è più difficile trattenerlo

Rafael Leao continua a fare grandi cose. Ciò però rappresenta un’arma a doppio taglio per il Milan, che gode delle sue prove ma rischia anche di perderlo.

Quando serve, quando inizia veramente a contare, Rafael Leao sa come fare la parte del leone. La settimana appena conclusa lo ha visto per l’appunto tornare a dominare in campo con le sue qualità eccelse.

L’attaccante portoghese classe ’99 è stato decisivo nei quarti di Champions League, con l’assist vincente per Giroud che ha blindato la qualificazione contro il Napoli. Leao ha replicato ieri, sull’onda dell’entusiasmo accumulato: doppietta contro il Lecce e dodicesima rete in campionato.

Il Milan ed i suoi tifosi si godono un Rafa Leao tornato ai livelli dello scorso anno, come arma in più per un esaltante finale di stagione. Ma allo stesso tempo sono ancora parecchio in ansia: colpa di una situazione contrattuale ancora tutta da chiarire che rende il futuro di Leao molto dubbioso.

Il paradosso di Leao: più segna e più le big europee lo seguono

Leao rappresenta in tal senso il paradosso più grande del mondo del calcio moderno. L’attaccante del Milan segna e fa vincere la squadra di Pioli, rendendo contenti anche tutti i suoi tifosi. Ma allo stesso tempo fare gol e prestazioni positive ha una controindicazione letale.

Come scrive oggi la Repubblica, più Leao segna e più il suo profilo ottiene risonanza mediatica internazionale. Vale a dire che le big europee si interessano al calciatore e al suo cartellino, facendolo diventare un possibile ‘crack’ di mercato in prossimità dell’estate.

Le giocate in Champions League contro il Napoli hanno accresciuto la stima di diversi top club nei suoi confronti. Squadre come Chelsea, Real Madrid, PSG o altre big della Premier League inglese sono molto interessate a Leao, su cui come detto pesa la situazione contrattuale incerta.

Il Milan deve ora agire di conseguenza. Prima che l’effetto Leao faccia realmente breccia nel mercato internazionale, urge lavorare concretamente al rinnovo di contratto. Paolo Maldini dalla sua ha un extra budget importante che giungerà dai premi Uefa per il cammino del Milan in Champions. Inoltre Leao ha sempre detto di trovarsi bene a Milano e di voler continuare con questa squadra.

La controindicazione è che Rafa Leao ha tutto per diventare un fuoriclasse vero, tra i migliori in circolazione nel suo ruolo. Difficile a quel punto dissuadere squadre ricche e potenti come Real o PSG ad investire su di lui. Un gatto che si morde la coda, come si dice in gergo, che soltanto un rinnovo rapido e importante potrebbe sbaragliare.