Sbarcano a San Siro: doppia sorpresa per il Milan

Sorpresa in quel di San Siro per Milan-Lecce. Come sottolineato dall’indiscrezione domenicale, i due calciatori sono stati visti assieme nel post-partita.

Il Milan ieri ha provato a dare una sterzata alla sua stagione in Serie A. Secco 2-0 sul Lecce, deciso dal solito inafferrabile Rafael Leao che dimostra di vivere un momento di ottima forma.

Agganciata per il momento la Roma al quarto posto in classifica, in attesa dello scontro diretto di sabato prossimo allo stadio Olimpico. Intanto Paolo Maldini si gode l’ottimo periodo, visto anche l’entusiasmo per la qualificazione in semifinale di Champions League.

Il Milan ormai fa notizia ed attira anche i calciatori internazionali. Chissà, magari anche ipotizzando un futuro in maglia rossonera. In tal senso si registra l’indiscrezione di DAZN che ieri ha scovato negli spogliatoi di San Siro due calciatori stranieri di grande spessore, giunti quasi in gran segreto al ‘Meazza’.

Lucas Hernandez e Pavard a San Siro: il motivo

L’emittente televisiva che trasmette in esclusiva la Serie A ha pizzicato due difensori del Bayern Monaco e della Nazionale francese in quel di San Siro.

Al termine di Milan-Lecce nei pressi degli spogliatoi erano presenti Lucas Hernandez e Benjamin Pavard. Ovvero due calciatori di proprietà Bayern che si sono regalati questa breve trasferta milanese dopo la sconfitta di sabato contro il Mainz.

Intrighi di mercato nei tunnel di San Siro? Non per il momento. Possibile che Lucas sia venuto a far visita al fratello Theo Hernandez, ieri capitano del Milan e tra i migliori in campo. Portando con sé anche Pavard, ricreando una piccola frangia della Nazionale transalpina, visto che nel Milan militano lo stesso Theo, il portiere Maignan e il centravanti Giroud, tutti titolari della rosa di Didier Deschamps.

Dunque si tratta sicuramente di una visita di piacere, anche se riguardo a Pavard in passato si è vociferato di un interesse milanista. Il terzino destro del Bayern, in scadenza nel 2024, ha ammesso mesi fa di voler condividere un giorno lo spogliatoio con l’amico Olivier Giroud: “Sono pronto a fare nuove esperienze sportive. Giroud mi vuole portare al Milan? Mi parla sempre bene del club e del calcio italiano. Mi piacerebbe giocarci insieme, vedremo”.

La colonia francese in casa Milan potrebbe dunque aumentare in futuro. Una cosa è certa, a prescindere dai retroscena più o meno realistici. Il club rossonero in Francia vanta grandissima considerazione, visto che anche in passato diversi campioni transalpini hanno indossato questa maglia, come i vari Papin, Desailly, Dugarry, Ba o Menez.