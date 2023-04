Boom Milan, colpo dal Manchester City: “Ci stanno pensando”

La società rossonera valuta il profilo del terzino del Manchester City per la difesa di Pioli: c’è una concorrente da non sottovalutare

Nonostante il Milan stia entrando nella fase cruciale della stagione, con sempre meno partite alla fine, la società continua a studiare le possibili soluzioni per rinforzarsi in vista della prossima stagione e guarda ai migliori profili in giro per l’Europa.

Paolo Maldini e Ricky Massara sanno bene quello che serve al Diavolo per fare un ulteriore salto di qualità e stanno dunque provando a muoversi in anticipo per migliorare la rosa nel mercato estivo. Tra gli obiettivi principali c’è senza dubbio il centravanti, per il quale circolano nomi molto importanti, e che con l’ingresso nella prossima Champions sarà molto possibile, ma si valutano innesti anche in altri reparti.

Si stanno valutando anche dei profili per il terzino destro, visto che con ogni probabilità Sergino Dest non sarà riscattato dal Barcellona. Il giovane laterale americano non ha convinto a pieno Stefano Pioli e i rossoneri non hanno intenzione di sborsare le cifre richieste dai blaugrana. I nomi usciti ora sono importanti e, oltre al francese Benjamin Pavard del Bayern Monaco, è stato fatto ora anche quello di Kyle Walker.

Il laterale non è protagonista nel City e il Diavolo ci pensa

L’esterno non è titolare nel Manchester City e paga anche un po’ il modulo camaleontico di Pep Guardiola, che ultimamente gioca i big match con la difesa a tre e con gli esterni d’attacco a tutta fascia.

La notizia dell’interessamento dei rossoneri per il laterale ex Tottenham è arrivata dall’Inghilterra. Più precisamente è il Telegraph che spiega come il Diavolo stia ragionando sull’opzione del classe ’90. Al momento il Milan nel ruolo ha Calabria e anche Florenzi, ma di certo uno come Walker rappresenterebbe un’alternativa di primissimo livello.

In questa stagione il 32enne ha collezionato 32 presenze complessive, ma nell’ultimo periodo ha trovato meno spazio. Il contratto di Walker scade a giugno del prossimo anno e lui sta valutando anche un possibile ritorno allo Sheffield, dove è nato e dove ha iniziato la sua carriera. Vedremo quindi nelle prossime settimane se si tratta di una candidatura credibile per il mercato dei rossoneri.