Calciomercato Milan, nuovo esterno dalla Liga: nome clamoroso

Dalla Spagna accostano al Milan un esterno offensivo che rappresenterebbe una vera svolta per la fascia destra di Pioli.

Uno degli acquisti del Milan nel prossimo calciomercato estivo sarà un’ala destra d’attacco. In quel ruolo c’è bisogno di un deciso upgrade e la dirigenza sicuramente regalerà a Stefano Pioli un rinforzo adeguato.

La conferma di Brahim Diaz, impiegato in quella posizione di recente, è incerta. Com’è noto, il prestito dal Real Madrid scade a fine stagione e non è semplice trattare l’acquisto definitivo. Per quanto riguarda Junior Messias e Alexis Saelemaekers, è possibile che solo uno dei due rimanga a Milanello. Da capire chi sarà il prescelto di Paolo Maldini e Frederic Massara nella campagna acquisti.

Calciomercato Milan, nuova d’attacco dalla Spagna?

Per diverso tempo i sogni dei tifosi si chiamavano Hakim Ziyech e Marco Asensio, ma nessuno dei due dovrebbe approdare al Milan. Vero che entrambi hanno un futuro incerto, però non sembrano essere in cima alla lista della società di via Aldo Rossi in questo momento. Si tratta di operazioni complicate per diversi motivi.

A proposito di operazioni difficili, in Spagna in queste ore hanno accostato al Diavolo ben due esterni offensivi del Barcellona. Il primo è Ferran Torres, che i blaugrana hanno pagato ben 55 milioni di euro per comprarlo dal Manchester City nel gennaio 2022. Il prezzo nel frattempo è un po’ calato e, secondo qualche fonte, potrebbero bastare 30-35 milioni per assicurarselo.

Torres sarebbe un ottimo colpo per il Milan. Sa giocare sia a destra sia a sinistra, ha 23 anni e tante qualità che farebbero comodo a Pioli. A Barcellona non è un titolare fisso e il club blaugrana ha bisogno di fare delle cessioni per sistemare il proprio bilancio. L’ex Manchester City percepisce circa 6 milioni di euro netti annui, bonus inclusi.

Secondo Fichajes.net, il Milan starebbe valutando anche Raphinha tra gli esterni offensivi del Barça. Il 26enne brasiliano è costato 58 milioni, quindi si tratta di un altro affare davvero complicato. Inoltre, bisogna considerare la concorrenza del Newcastle United. I Magpies probabilmente disputeranno la prossima Champions League e hanno tante risorse economiche da poter investire.

Raphinha sarebbe un ottimo innesto per Pioli, però in questo momento ci sembra utopistico immaginare il suo arrivo a Milanello. Come Torres, anche lui guadagna circa 6 milioni annui. In questa stagione ha messo insieme 9 gol e 10 assist in 42 partite. Xavi non è completamente felice del suo rendimento, non si opporrebbe a una cessione. Il ritorno in Premier League (ha già giocato nel Leeds United) è la soluzione più probabile.