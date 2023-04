Calciomercato Milan, torna in Serie A: sarà il vice-Bennacer

Il Milan ha messo nel mirino un centrocampista già piuttosto noto per quanto riguarda l’ambito Serie A: colpo possibile a luglio.

È ancora presto per il Milan e per molti altri club italiani individuare le priorità di mercato in vista della prossima sessione estiva. Mancano ancora tante gare e la ricerca di obiettivi concreti stagionali.

In casa rossonera però non sembra così difficile carpire i prototipi di calciatori che Paolo Maldini e compagnia andranno a cercare in estate. Un centravanti importante e sotto i 30 anni rappresenta la priorità assoluta. Ma potrebbero esserci innesti anche a centrocampo e sulle corsie esterne.

In mezzo al campo il club rossonero potrebbe andare a caccia di un vice-Bennacer, ovvero di un incontrista abile come l’algerino a fare le due fasi. Ovvero a costruire gioco dalle retrovie e ad aggredire in pressione l’avversario diretto. Proprio in tal senso potrebbe essere stato trovato il profilo giusto.

Torreira vuole tornare in Italia: ci prova il Milan

Brevilineo, rapido nei movimenti e feroce nell’aggredire in mezzo al campo. Qualità che appartengono sia a Bennacer sia ad un possibile nuovo obiettivo rossonero. Ovvero Lucas Torreira, centrocampista del Galatasaray.

Il calciatore uruguayano è una vecchia conoscenza della nostra Serie A. Infatti in passato si è fatto conoscere ed apprezzare indossando le maglie di Pescara, Sampdoria e Fiorentina, prima di intraprendere l’avventura estera.

Il mediano classe ’96, come riportato da Calciomercato.it, si sta ben comportando in Turchia, ma il suo desiderio sarebbe quello di tornare in Italia. Un po’ la sua seconda casa, visto che in Serie A ha trovato sempre grandi apprezzamenti ed estimatori. Il Milan potrebbe seriamente farci un pensierino, proprio come alternativa di Bennacer.

La squadra di Pioli in estate perderà con ogni probabilità Bakayoko, vista la fine del prestito biennale, mentre è tutto da decifrare il destino dei giovani Vranckx e Adli, poco utilizzati durante la stagione. Un rinforzo di maggiore forza ed esperienza come Torreira potrebbe essere utilissimo ed ideale nel 4-2-3-1 del tecnico milanista.

Torreira sta disputando una buonissima stagione al Galatasaray, dove gioca come perno del centrocampo della squadra di Istanbul. 25 presenze all’attivo e ottimi apprezzamenti da parte del tecnico Okan Buruk. Ma l’impressione è che l’ex Fiorentina voglia cambiare aria per tornare nel calcio che conta già nei prossimi mesi. Il costo del cartellino dell’uruguayano si aggira intorno ai 12 milioni di euro (il Galatasaray lo ha pagato 6 milioni dall’Arsenal), cifra alla portata della società rossonera.