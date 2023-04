Guai per Mourinho: da Smalling a Dybala, emergenza per Roma-Milan

Josè Mourinho ha rilasciato dichiarazioni decisive sui suoi giocatori infortunati. Il tecnico portoghese sorride a metà in vista del Milan

La prossima giornata di campionato vedrà Roma e Milan sfidarsi per un posto nella prossima Champions League. Uno scontro diretto dei più focosi, e chissà decisivo. Ad otto gare dalla fine del campionato di Serie A, la posizione delle due squadre è in bilico. Rispettivamente, Roma e Milan occupano il quarto e il quinto posto della classifica, a pari punti (56).

Situazione scomoda, dato che nessuna delle due squadre è sicura della qualificazione alla prossima Champions League. Il Milan di Stefano Pioli è tornato a vincere in campionato grazie al successo col Lecce per 2-0. La Roma ha invece perso l’ultima di campionato contro l’Atalanta, confermando la situazione di parità di punti con i rossoneri. La prossima gara tra Milan e Roma avrà un’enorme portata in termini di ambizioni e convinzioni.

Nessuna delle due vuole commettere il passo falso, permettendo alla rivale il sorpasso. Pioli e Mourinho hanno tutta l’intenzione di schierare in campo il miglior undici possibile. Peccato che entrambi gli allenatori devono fare i conti con alcuni infortuni, soprattutto il portoghese.

Mourinho: “Non ci sarà sicuramente”

Il Milan attualmente conta in rosa tre infortunati, di cui uno fondamentale. Sono infatti indisponibili Tommaso Pobega, Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Soprattutto l’ultimo, il francese, occupa un ruolo essenziale nella formazione titolare di Stefano Pioli, essendo ad oggi l’unico attaccante davvero valido e produttivo. Da capire se Oli riuscirà a recuperare dal problema al tendine del polpaccio prima della gara contro la Roma.

Per quanto riguarda i giallorossi di Mourinho. Nell’ultima gara di Europa League giocata contro il Feyenoord, lo Special One è rimasto orfano di due giocatori importanti quali Smalling e Wijnaldum. Soprattuto il difensore inglese rappresenta la perdita più grave, essendo un titolare indiscusso dello scacchiere dell’allenatore portoghese. E c’è anche Paulo Dybala che continua a non godere di una forma smagliante. E’ stato Mourinho in persona a fornire le ultime novità sulle condizioni della sua rosa.

L’ex Inter ha parlato prima della gara di Serie A contro l’Atalanta, confermando che per Smalling si è trattato di un infortunio serio. Il difensore inglese salterà sicuramente la gara contro il Milan. Le parole di Mourinho ai microfoni di DAZN in merito: “E’ dura senza Smalling. E’ abile nella comunicazione, non lo avremo per tante partite, sicuramente non per le prossime. Non sappiamo per quanto”.

Ma le brutte notizie per Mourinho non sono finite qui. Negli ultimi minuti di Atalanta–Roma, dopo un brutto intervento di Palomino, un nuovo problema per Dybala, costretto a giocare fino alla fine zoppicando. Le sue condizioni sono da valutare. Sembra invece sicuramente grave l’infortunio di Llorente, uscito per un problema muscolare nel finale di partita. L’ex Leeds ha riportato un guaio al flessore, molto simile a quello di Smalling: anche per lui si parla di almeno 2 settimane di stop.