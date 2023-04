Leao a Casa Milan con il padre oggi: la rivelazione

L’attaccante rossonero oggi era presente allo store della sede rossonera, accompagnato da suo padre, e si è trattenuto fino a tardo pomeriggio

Il Milan è atteso da un gran finale di stagione con la corsa ai primi quattro posti in campionato e la semifinale di Champions contro l’Inter, ma a fine anno ci saranno tante cose da valutare. La società si sta infatti già muovendo sui vari fronti e non vuole lasciare nulla al caso.

Nei prossimi mesi non ci sarà da preoccuparsi solo del mercato in entrata e in uscita, ma prima di tutto bisognerà occuparsi delle questioni contrattuali, dei rinnovi e dei riscatti dei prestiti. La situazione principale riguarda ovviamente sempre Rafael Leao, il cui contratto scade a giugno del 2024 e per il cui prolungamento si lavora ormai da tanti mesi. Nell’ultimo periodo, tra l’altro, il portoghese è tornato anche ad essere decisivo per le sorti della squadra di Pioli.

Prima lo sprint decisivo nella sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions con il Napoli, con assist a Giroud, poi la doppietta a San Siro in campionato contro il Lecce, che ha riportato i rossoneri al quarto posto in classifica, in concomitanza con la Roma. I dialoghi per il rinnovo sono aperti e l’ex Lille lo ha confermato qualche giorno fa: “Stiamo parlando. Se voglio restare? Sì. Però ci sono altre cose da sistemare”.

Leao allo store di Casa Milan nel pomeriggio

Intanto però nella giornata odierna va registrata la presenza dell’attaccante a Casa Milan. Più precisamente, all’interno stello store ufficiale presente nella sede del club, ed era accompagnato da suo padre.

Leao è entrato dal retro e si è trattenuto fino a tardo pomeriggio per acquistare diverse magli da gioco, ma ha poi lasciato la sede senza visitare gli uffici. Al momento il classe ’99 è molto concentrato sulle prossime partite e soprattutto sulla possibilità di raggiungere la finale di Champions League, che rappresenta un sogno per qualsiasi calciatore. I prossimi mesi saranno comunque decisivi per il suo futuro, ma i tifosi sperano che possa essere ancora con la maglia del Diavolo.

Sappiamo ormai bene che la richiesta intorno ai sette milioni da parte dell’agente non è ancora stata raggiunta dal club, anche se il vero ostacolo sta nella multa da pagare allo Sporting Lisbona, con il Milan che non è intenzionato a sborsare i 17 milioni che il 23enne deve al club portoghese per la storia del passaggio al Lille. Tutte le parti restano comunque positive. Intanto Leao su gode l’ottimo momento e i suoi 13 gol stagionali.