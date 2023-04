Milan, doppia missione a Roma: Champions e scippo capitale

Il Milan di Stefano Pioli è atteso all’Olimpico, dove sfiderà la squadra di Jose Mourinho. Una sfida di vitale importanza per la conquista di un posto in Champions League

La corsa alla Champions League è ripresa con la vittoria contro il Lecce, domenica pomeriggio. Un successo che ha permesso al Diavolo di salire al quarto posto.

I rossoneri sono a pari punti con la Roma, che verrà affrontare sabato all’Olimpico. Un risultato positivo permetterebbe al Milan di guardare al futuro con ottimismo. Il Diavolo non può farsi distrarre dalla doppia sfida europea contro l’Inter. Serve fare più punti possibili nelle prossime tre partite, provando così ad allungare.

Il sogno Champions League va coltivato ma allo stesso tempo bisogna arrivare tra le prime quattro perché non sarebbe ammissibile ripartire la prossima stagione dall’Europa League, dopo quanto fatto quest’anno.

La coppa dalle grandi orecchie è vitale per programmare il futuro con ottimismo. E’ indispensabile per poter blindare Rafael Leao e tutti quei campioni che potrebbero decidere di andare a giocare in quelle squadre che gli garantiscono un palcoscenico del genere.

Roma, Mou rischia di perdere il suo campione

E’ un pensiero, che chiaramente fanno tanti calciatori, e che inevitabilmente sta facendo anche Paulo Dybala. Dopo un anno sabbatico, trascorso in Europa League, vorrebbe tornare a giocare in Champions. L’obiettivo è farlo con la Roma ma non è così scontato. I giallorossi hanno due strade, quella che passa dalla EL e quella del campionato.

E’ evidente che la sfida di sabato sera è fondamentale anche per la Roma. Una Roma che senza Champions rischierebbe di perdere il suo gioiello.

Gli accordi firmati in estate tra il campione argentino e il club giallorosso d’altronde, permettono una via di fuga. Ricordiamo, che nel contratto di Dybala con la Roma, fino al 2025, ci sono due clausole, una che gli permetterebbe di cambiare squadra in Italia per soli 20 milioni di euro. Clausola questa, che però può essere annullata dalla Roma, con un aumento dello stipendio del giocatore da 3,8 a 6 milioni di euro.

Nulla potrebbe, invece, se qualche squadra si presentasse dall’estero, decidendo di versare i 12 milioni di euro concordati in estate. In questo caso l’aumento dello stipendio non basterebbe, con l’ultima parola che spetterebbe a Dybala.

Ecco chi vuole Dybala

Il rischio, dunque, che l’ex Juve senza Champions League vada via è elevato. In prima fila ci sarebbero le squadre di Premier League, con il Newcastle pronto a riempirlo d’oro. Attenzione però anche a Psg e Atletico Madrid.

Chissà però che un pensiero non ce lo faccia anche il Milan, che in estate ci aveva provato senza molta convinzione. La stagione con la Roma ha però dimostrato che Dybala può fare ancora la differenza e il costo totale per soffiarlo alla Roma non sarebbe elevatissimo.