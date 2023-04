Milan-Inter, diretta TV in chiaro: cosa deve fare Amazon

Notizia fondamentale per tutti gli appassionati di calcio in vista della semifinale di Champions League tra Milan e Inter. Anche l’andata sarà trasmessa in chiaro

Sale l’attesa per l’eccezionale semifinale di Champions League che vedrà rivali Inter e Milan. Un derby europeo che mancava da vent’anni, e che ha riacceso nel calcio italiano emozioni che non si percepivano da tempo. Gli appuntamenti sono già stati fissati. L’andata verrà giocata il 10 maggio alle ore 21.00, con il Milan padrone di casa a San Siro. Viceversa, l’Inter giocherà in casa il 16 maggio sempre alle ore 21.00.

Come appurato dall’inizio, sarà la gara di ritorno, quella del 16 maggio, ad essere trasmessa in chiaro su Canale 5, dato che questa si disputa di martedì. Ma anche quella d’andata, eccezionalmente, sarà visibile al pubblico e a titolo gratuito. Normalmente da contratto, la gara del 10 maggio sarebbe dovuta essere trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video, piattaforma streaming a pagamento di cui soltanto gli utenti abbonati possono usufruire. Ma la delibera dell’AGCOM, la numero 131 del 2012, cambia le carte in tavola.

Difatti, in quanto si tratta di due italiane in semifinale di Champions League, sia l’andata che il ritorno della doppia sfida dovranno essere trasmesse in chiaro e a titolo gratuito. La delibera dell’AGCOM parla chiaro: “Devono essere garantiti in chiaro alcuni eventi sportivi specifici, come la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane“.

Di conseguenza, la prossima mossa spetta ad Amazon. Ecco cosa dovrà fare l’emittente streaming.

Milan-Inter in chiaro: la decisione spetta ad Amazon

Data la delibera dell’AGCOM, si dovrà dunque decidere su quale canale trasmettere l’andata della doppia sfida di Champions League. Sarà chiaramente Amazon Prime Video a scegliere, dato che è l’unica in possesso dei diritti tv della gara in questione. L’emittente streaming sta dunque trattando con alcuni broadcaster. Nello specifico, come riporta la Gazzetta dello Sport, Prime Video Italia sta discutendo con alcune emittenti per trovare la giusta soluzione.

Amazon dovrà valutare diversi fattori, tra cui la migliore offerta economica. Attualmente sono arrivate proposte da parte di Mediaset e di Sky Sport, ma nulla dice che Prime Video Italia non possa alla fine affidarsi ad un broadcaster minore. La scelta definitiva dovrebbe arrivare alla fine della prossima settimana. Una cosa appare certa: gli appassionati di calcio italiani potranno visionare gratuitamente entrambe le partite, e godere di uno spettacolo sportivo assicurato.

Inter e Milan hanno ambizioni enormi per questo finale di stagione, con la finale di Champions League obiettivo enorme e insperato. Un’italiana passerà sicuro all’ultimo atto della competizione, ma prima ci sono da godere le due battaglie sul campo.