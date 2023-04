Milan, nuovo trequartista da 15 milioni: Maldini sfida il Napoli

Il Milan potrebbe comprare un nuovo fantasista nel prossimo calciomercato estivo: c’è un talento della Serie A che stuzzica Maldini.

Ci sono diversi affari che Paolo Maldini e Frederic Massara saranno chiamati a effettuare in estate. Tra entrate e uscite, la prossima sessione di mercato dovrebbe essere piena di trattative. Ci sono più ruoli nei quali dover intervenire.

Se Stefano Pioli deciderà di andare avanti con il modulo 4-2-3-1, bisognerà capire che scelta verrà fatta per la posizione di trequartista. Brahim Diaz è in prestito e potrebbe fare ritorno al Real Madrid, Yacine Adli partirà e Charles De Ketelaere rappresenta un’incognita. Il belga potrebbe avere una seconda chance, però non si può mai escludere sorprese.

Calciomercato Milan, nuovo fantasista dalla Serie A?

Tra i profili che il Milan sta osservando con interesse c’è Tommaso Baldanzi, 20enne in forza all’Empoli. Nato a Poggibonsi, si sta mettendo in luce in questa stagione con delle buone prestazioni. Finora ha realizzato 4 gol in 22 presenze in Serie A.

Maldini e Massara lo stanno seguendo con molto interesse. I rapporti con l’Empoli sono buoni. Proprio dal club toscano arrivarono Rade Krunic e Ismael Bennacer nell’estate 2019. Non è escluso che la dirigenza rossonera possa telefonare al presidente Fabrizio Corsi per cercare di intavolare una nuova trattativa.

Secondo quanto spiegato da La Gazzetta dello Sport, il prezzo di Baldanzi si aggira sui 15-20 milioni di euro. Anche il Napoli è sulle tracce del giovane calciatore e pure il club campano può contare su ottimi rapporti con l’Empoli, in virtù di altre operazioni effettuate nelle precedenti sessioni di calciomercato. Potrebbe profilarsi un duello tutto italiano per il giovane fantasista, ma non bisogna escludere altre eventuali pretendenti.

Ci sono stati anche rumors sull’interessamento dell’Inter, la squadra alla quale Baldanzi segnò a San Siro nella vittoria dei toscani per 1-0 il 23 gennaio. Una prova davvero brillante in uno stadio storico. Dopo quella partita si è parlato ancora di più del suo futuro e di un eventuale cambio di maglia in estate.

All’Empoli non dispiacerebbe tenere il ragazzo per un’altra stagione, così da farlo crescere e da valorizzarlo ulteriormente. Da non escludere un’operazione che preveda un accordo per la sua permanenza in prestito in Toscana. A fine stagione capiremo quale sarà il destino di Baldanzi, che dovrà valutare bene la soluzione migliore per il suo percorso di crescita.