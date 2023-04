Milan, scambio per il bomber: “De Ketelaere il sacrificato”

Scambio clamoroso sull’asse Milano-Londra: entrambe le squadre sono scontente e potrebbero far fare il percorso inverso ai loro giocatori

Anche la partita contro il Lecce ci ha detto che al Milan manca una punta che possa aiutare la squadra quando Olivier Giroud non c’è.

Contro i salentini, Divock Origi si è accomodato in panchina, lasciando spazio ad Ante Rebić. L’ennesima occasione è stata sprecata dal croato, che non si è mai reso pericoloso dalle parti di Falcone. Qualche buon appoggio ai compagni e poco più.

Rebic appare davvero destinato ad un’avventura altrove, lontana dal Milan. In queste ultime settimane sono stati tanti i nomi accostati al Milan. Si è guardato soprattutto in Francia per capire quale potrà essere il centravanti del futuro. Jonathan David è certamente uno dei candidati ma come detto i profili accostati al Diavolo non mancano.

Si è parlato tanto di Retegui, che ora però sembra più vicino all’Inter, ma nelle ultime ore è tornato prepotentemente di moda l’idea Gianluca Scamacca. La scorsa Primavera era uno dei possibili nomi, ma alla fine è volato in Inghilterra per trasferirsi in Premier League, per vestire la maglia del West Ham.

Scambio clamoroso, ecco il bomber per il Milan

L’avventura dell’ex Sassuolo in Inghilterra non sta decollando e non è da escludere un addio addio in estate: “I colleghi di Tele-Lombardia ipotizzano uno scambio di prestiti e ci può stare visto il prezzo simile – afferma Carlo Pellegatti sul proprio canale YouTube -, tra Charles De Ketelaere e Gianluca Scamacca”.

Un’idea che non sembra convincere fino in fondo Pellegatti – “Per quello che mi risulta – prosegue il giornalista -, ho le mie fonti, il belga salvo cose impreviste, il Milan non vorrebbe cederlo, ma di fronte ad offerte interessanti si può ripensare alla situazione. Però lo scambio di prestiti mi lascia dubbioso, non vedo un Milan si affida a Giroud e Scamacca, serve un centravanti di maggiore caratura internazionale, o di prospettiva più concrete”.

Dubbi in attacco – “Nn sappiamo cosa ne sarà di Origi e serve una certezza e magari un’altra ancora. Ecco, Scamacca potrebbe essere il terzo attaccante al posto dell’ex Liverpool. E’ un’ipotesi, ma mi sembra difficile che De Ketelaere possa andare via, e Scamacca non mi dà tutte queste garanzie”.