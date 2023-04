Riscatto e nuova cessione: anche il Milan in corsa per l’attaccante

Nella Salernitana c’è un giocatore che piace particolarmente al Milan: assalto nel prossimo calciomercato estivo?

Difficile oggi prevedere quali saranno gli acquisti del Milan nella prossima estate, però ogni reparto sarà oggetto di interventi. In quello offensivo, ad esempio, è importante avere più giocatori in grado di garantire gol.

L’unico centravanti affidabile è Olivier Giroud, che ha 36 anni e non può reggere l’attacco da solo. Purtroppo, l’idea di puntare su Divock Origi come alternativa non si è rivelata vincente. L’ex Liverpool ha realizzato solo due reti e non ha mai convinto. Potrebbe lasciare Milano dopo una sola stagione. A dire addio potrebbe essere anche Zlatan Ibrahimovic, che ha 41 anni e continui problemi fisici.

Calciomercato Milan, nuovo bomber dalla Serie A?

In attesa di sapere quale sarà il budget per la campagna acquisti, condizionato dalla qualificazione in Champions League, la dirigenza sta seguendo diversi attaccanti. Nella lista di Paolo Maldini e Frederic Massara sono presenti più nomi e nelle prossime settimane probabilmente stabiliranno quelli prioritari.

Tra gli osservati speciali del Milan sembra esserci anche Boulaye Dia, che sta disputando una stagione molto positiva con la Salernitana. Finora ha messo insieme 11 gol e 6 assist in 28 presenze totali. Un bottino che può essere migliorato nelle prossime sette giornate di Serie A.

Dia è approdato alla Salernitana in presto dal Villarreal e il club campano è assolutamente deciso a esercitare il diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Secondo quanto riportato da La Città di Salerno, oltre al Milan, ci sarebbero anche due società della Premier League interessate all’attaccante senegalese: Everton e Leeds United.

Il giocatore ora non pensa ai rumors di mercato, è concentrato sulla salvezza della squadra, che è a +7 rispetto alla zona retrocessione. Inoltre, vuole anche togliersi lo sfizio di diventare il recordman di gol della Salernitana in Serie A. Il primato attuale è di Marco Di Vaio, a quota 12. Gliene manca uno per raggiungerlo e ha pure il tempo di superarlo.

Dia ha delle caratteristiche che potrebbero fare comodo a tanti allenatori, compreso Stefano Pioli. Contro il Milan ha segnato il gol dell’1-1 del match pareggiato a marzo a San Siro. Alto 1,80 metri, il 26enne senegalese è uno forte fisicamente e veloce. Esploso nel Reims, è costato 12 milioni al Villarreal nell’estate 2021. In Spagna non ha impressionato (7 gol in 25 partite) e il trasferimento in Serie A gli ha permesso di mostrare tutte le sue qualità. Vedremo se sarà destinato a cambiare maglia, magari approdando in un club che farà le coppe europee.