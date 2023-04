Via dalla Premier, Milan interessato: nome a sorpresa per la difesa

Dalla Spagna fanno sapere che il Milan avrebbe messo nel mirino un giocatore in uscita dal Manchester City: c’è anche la Juventus in corsa.

I tifosi rossoneri si aspettano un calciomercato estivo di ottimo livello, ma le mosse di Paolo Maldini e Frederic Massara dipenderanno in gran parte dall’accesso alla prossima Champions League. Senza dimenticare la situazione riguardante Rafael Leao, che senza rinnovo verrebbe venduto.

Il Milan punta a migliorare tutti i reparti della squadra e sarà molto interessante vedere quali interventi verranno fatti. In difesa, ad esempio, Stefano Pioli ha già dei titolarissimi e delle alternative, però non bisogna escludere un nuovo innesto. Soprattutto, se dovesse esserci la cessione di Matteo Gabbia. Inoltre, bisogna sempre considerare che Simon Kjaer ha 34 anni e va gestito fisicamente.

Calciomercato Milan, nuovo difensore dal Manchester City? Indiscrezione sorprendente

Difficile pensare che Maldini e Massara facciano un grande investimento per la retroguardia. Vero che un anno fa c’era l’idea di investire circa 25 milioni di euro per Sven Botman, però poi il Milan ha comprato per 6 milioni un Malick Thiaw che finora ha mostrato buone qualità e che sembra avere un buon potenziale per il futuro. Al massimo, può arrivare un centrale a prezzo contenuto.

Nonostante lo scenario che abbiamo appena descritto, dalla Spagna fanno sapere che il club rossonero sarebbe tra quelli che stanno considerando l’ingaggio Aymeric Laporte. È Relevo a scrivere che il Milan ha mostrato interesse, così come la Juventus e il Newcastle United. Ma il sogno del 28enne spagnolo è quello di tornare nella Liga e di vestire la maglia del Barcellona. Non è più felice in Inghilterra e la sua prima opzione è il rientro in Spagna.

Com’è noto il Barça sta vivendo un periodo finanziario non semplice, anche se ciò non gli ha impedito di fare spese abbastanza onerose. Comunque la dirigenza è chiamata a fare diverse cessioni per tagliare il monte stipendi e migliorare i conti del bilancio. Laporte guadagna circa 6,5 milioni di euro netti a stagione, cifra che potrebbe essere disposto a ridurre. Però bisogna considerare la richiesta del Manchester City per il cartellino, che secondo il sito specializzato Transfermarkt vale 30 milioni.

Il Barcellona nel frattempo ha bloccato Inigo Martinez, difensore dell’Athletic Bilbao. Valuterà l’eventuale ingaggio di Laporte solo quando avrà sistemato il proprio bilancio. In ogni caso, sembra un’operazione abbastanza difficile per il Milan, che tra stipendio e cartellino dovrebbe investire parecchi soldi. certamente lo spagnolo sarebbe un buon rinforzo per la difesa di Pioli, ma al tempo stesso sarebbe davvero sorprendente se venisse avviata una trattativa.