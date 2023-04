Calciomercato Milan, non solo Sportiello: un altro portiere a zero

Il Milan ingaggerà un nuovo vice Maignan: in pole sempre Sportiello, ma c’è anche un altro portiere della Serie A nel mirino.

Tra le operazioni che la società rossonera effettuerà nel prossimo calciomercato estivo c’è sicuramente l’acquisto di un nuovo 12esimo. Stefano Pioli ha bisogno di un vice di Mike Maignan in grado di dare maggiori garanzie.

Ciprian Tatarusanu ha avuto delle incertezze e il suo contratto è in scadenza a fine giugno. Non ci sarà il rinnovo. L’ex Fiorentina è destinato a lasciare il Milan, anche se potrebbe comunque continuare a giocare in Serie A dato che esiste qualche richiesta. Per quanto riguarda il parco portieri, incerto il futuro di Antonio Mirante, a sua volta in scadenza. Sicura, invece, la partenza di Devis Vasquez. L’addio del colombiano consentirà di liberare un posto per tesserare un giocatore extracomunitario.

Calciomercato Milan, nuovo vice Maignan: due idee a zero

Da mesi è noto l’interesse del Milan per Marco Sportiello e si è parlato anche di un’operazione ormai chiusa. I buoni rapporti con l’agente Giuseppe Riso avrebbero già portato a un pre-accordo tra le parti. Tuttavia, nulla è stato ancora messo nero su bianco. Finché non c’è una firma, l’attuale portiere dell’Atalanta non può essere considerato un futuro rossonero.

In attesa di capire se davvero Sportiello approderà al Milan, non mancano rumors riguardanti altri estremi difensori. Ad esempio, La Città di Salerno oggi ribadisce l’interesse per Guillermo Ochoa. Il 37enne messicano è arrivato alla Salernitana a gennaio e ha messo insieme diverse prestazioni di alto livello. Ha un contratto che scade a giugno e gli piacerebbe trasferirsi in un club che gioca le coppe europee.

Oltre al Milan, anche l’Inter sta pensando a Ochoa. Senza dimenticare l’inserimento dell’AEK Atene, squadra allenata da Matias Almeyda. I greci potrebbero disputare la prossima Champions League e offrire all’esperto portiere un posto da titolare, cosa che non gli può essere garantita a Milano. Considerando che il suo sogno è disputare il prossimo Mondiale nel 2026, dovrebbe cercare di trasferirsi in un club che gli dia la possibilità di giocare con una certa continuità.

Comunque, la Salernitana vuole convincere Ochoa a rimanere. Il patron Danilo Iervolino presenterà un’offerta per rinnovare il contratto. La leggenda messicana valuterà tutte le opzioni sul tavolo e prenderà una decisione verso fine stagione.