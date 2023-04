“Ma spezzategli le gambe”, Leao risponde a Criscitiello: “Il problema…” (VIDEO)

Il giornalista usa una frase decisamente infelice sull’attaccante portoghese, che risponde immediatamente sui social

In queste ore sta facendo molto discutere sui social la frase pronunciata da Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, su Rafael Leao. Il giornalista ha senz’altro usato un’espressione poco felice nel corso della trasmissione SI Cafè dello scorso 24 aprile.

Criscitiello stava commentando le giocate impressionanti dell’attaccante portoghese nel match di Champions League contro il Napoli e il quello di campionato contro il Lecce. Leao ha deciso praticamente entrambi i match con giocate molto simili tra loro. Nella sfida con i partenopei ha superato diversi uomini in dribbling prima di confezionare l’assist per Olivier Giroud per il momentaneo vantaggio.

Con il Lecce il suo secondo gol è arrivato sempre con un azione personale dalla sinistra, con l’ex Lille che stavolta realizzato direttamente con un preciso mancino all’angolino. Due azioni fenomenali che hanno fatto sfigurare le difese, che nulla hanno potuto contro la sua velocità. A questo proposito Criscitiello ha dichiarato: “Do un consiglio agli avversari. Difensori del Lecce, centrocampisti del Napoli, centrocampisti del Lecce, ormai avete capito cosa è Leao. Ma appena parte, prendetevi un giallo, un rosso, un arancione. Ma spezzategli le gambe“.

« Mais cassez-lui les jambes ! » Voici les propos de @MCriscitiello, le réalisateur de l’émission @tvdellosport à propos de comment stopper Leão, c’est une HONTE de tenir ce genre de paroles. https://t.co/5WiZbxcsBP — AC Milan – FR (@AC_MilanFR) April 26, 2023

Leao non ci sta e risponde: “La colpa è di chi te lo fa dire”

Si tratta di un commento davvero indecente e infelice quello fatto dal giornalista, e che è stato subito criticato aspramente sui social: “Anche solo pensarlo è vergognoso, ma dirlo in diretta TV è indecente”.

Il video del commento ha fatto subito il giro del web ed è arrivato anche al diretto interessato, ovvero Rafael Leao. Ovviamente l’attaccante del Milan non ha per niente apprezzato e ci ha tenuto a far sapere subito la sua disapprovazione in merito. Il 23enne ha quindi ripubblicato il video sul suo profilo Twitter, scrivendo: “Il problema non è chi lo dice, ma chi glielo fa dire questo genere di cose”.

O problema não é quem diz mas quem os deixa dizer este tipo de coisa .. 😴 https://t.co/MUsXVfdz8s — Rafael Leão (@RafaeLeao7) April 26, 2023

Probabilmente Criscitiello aveva intenzione di trasmettere il messaggio che un giocatore così forte può essere fermato solo con un fallo, ma per farlo ha usato di certo le parole più sbagliate possibili. L’immediata risposta di Leao ne è la prova. L’attaccante portoghese ha però ben altro per la testa, visto che a breve si giocherà la possibilità di giocare una finale di Champions League, e non solo. Tra i suoi pensieri rimane anche la questione relativa al rinnovo e il contenzioso con lo Sporting Lisbona, che complica la vicenda.