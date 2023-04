Dal Manchester United al Milan: l’inglese arriva in prestito

Clamorosa indiscrezione da 90min.com. Il Milan è sulle tracce del giocatore del Manchester United, ma non manca concorrenza dalla Serie A

Il Milan sta già cominciando a pensare al prossimo mercato. E’ vero che prima di immergersi totalmente nell’ottica delle compravendite sarà necessario avere la certezza, o meno, della qualificazione alla prossima Champions League. La recente vittoria contro il Lecce fa ben sperare, ma mancano ancora otto partite. Sarà necessario lottare con tutte le forze per raggiungere un posto tra le prima quattro della Serie A, condizione inevitabile per assicurarsi i ricchi introiti dalla UEFA e pensare ad un mercato più coinvolgente.

Maldini e Massara hanno comunque iniziato a guardarsi intorno, osservando diversi profili che potrebbero fare al caso di Stefano Pioli. La sensazione è che ogni reparto andrà ritoccato, e quindi anche quello di difesa in cui le posizioni di Kjaer e Gabbia rimangono al momento un incognita. Il danese potrà condurre l’ennesima stagione ad alti livelli? E Matteo potrebbe essere mandato in prestito? Domande aperte, e che inevitabilmente hanno condotto la dirigenza milanista a ricercare nel mercato qualche profilo difensivo di spessore.

Uno in particolare sembra essere finito nel mirino di Paolo Maldini e Ricky Massara. Nome a sorpresa: gioca al Manchester United.

Milan, il difensore nel mirino: ci sono anche Inter e Juventus

Come riporta 90min.com, il Milan ha preso informazioni su Harry Maguire, il possente centrale di difesa dei Red Devils. Un nome che crea un certo clamore, dato che l’inglese, nonostante sia stato pagato profumatamente (87 milioni) dallo United, ha commesso diversi strafalcioni difensivi. Non è un caso che ultimamente sia stato nettamente superato nelle gerarchie da Varane e Lisandro Martinez. Sono loro i titolari indiscussi del nuovo Manchester di Erik Ten Hag. Il recente infortunio del francese ex Madrid ha però costretto l’allenatore a schierare dal primo minuto proprio Maguire nel match di Europa League contro il Siviglia, tra l’altro perso malamente per 3-0.

Harry ha perso l’occasione per il riscatto, commettendo una grossa papera nell’1-0 dei rivali. Insomma, non è riuscito a smentirsi, anzi. Come riporta 90min.com, lo United è pronto a scaricarlo in estate, desideroso di arruolare un nuovo difensore più giovane ed affidabile. Del resto, Maguire ha oggi 30 anni e pare insoddisfatto in quel di Manchester. La medesima fonte parla di un forte interesse da parte della Serie A per il difensore inglese. Inter, Juventus e Milan starebbero prendendo informazioni su Harry, convinte che la sua esperienza in Premier League e le sue doti fisiche possano risultare decisive nel campionato italiano.

Il Manchester United vorrebbe la cessione a titolo definitivo, ma nessuno dei tre club italiani è disposto a spendere una notevole cifra per il centrale inglese. Per questo, la formula del prestito appare l’unica possibile, con i Red Devils costretti ad una certa flessibilità per non ritrovarsi Maguire in panchina la prossima stagione, e alimentare un’insoddisfazione reciproca. Dovremo aspettarci il difensore ex Leicester in Serie A la prossima stagione? E’ tutto da vedere, le tre italiane hanno mosso i primi passi.