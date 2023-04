Franck Kessie ha detto no: ha rifiutato un’importante proposta

Le ultime sul futuro di Franck Kessie. Il centrocampista ex Milan, ora al Barcellona, ha detto no a questa particolare offerta.

Secondo molti esperti e tifosi, una delle mancanze stagionali del Milan per competere ancora per lo Scudetto riguarda il centrocampo, in particolare per la partenza di un elemento chiave delle ultime annate.

Ovvero Franck Kessie, mediano ivoriano che dal 2017 al 2022 ha difeso i colori rossoneri con grande impegno e spirito combattivo. Una tipologia di calciatore che evidentemente non è stata ben rimpiazzata sul mercato estivo scorso.

Kessie dopo la vittoria dello Scudetto a maggio, ha scelto di lasciare il Milan a parametro zero. La scadenza di contratto ed il mancato accordo per il rinnovo lo hanno portato a Barcellona, accettando la proposta del prestigioso club catalano.

Il Barça vuole abbassare lo stipendio di Kessie: rottura in vista?

La stagione di Franck Kessie con la maglia del Barcellona finora si è svolta tra alti e bassi. All’inizio l’ex Milan ha fatto fatica a inserirsi negli schemi di Xavi, che predilige un forte possesso di palla ed un gioco molto fitto, simile al tiqui-taca di guardiolesca memoria.

Negli ultimi mesi però Kessie ha ottenuto più spazio e giocato anche ottime partite con la maglia numero 19 del Barça. In particolare nella semifinale di andata di Coppa del Re, quando ha causato l’autorete decisiva di Militao e disputato una partita eccellente, simile ai vecchi tempi rossoneri.

Ma c’è una novità, rivelata dal quotidiano spagnolo Sport, che potrebbe mettere in crisi il rapporto tra Kessie ed il Barcellona. Pare che il club abbia proposto al centrocampista ivoriano di abbassare il proprio stipendio, venendo incontro alle esigenze societarie dettate dal Fair Play Finanziario. Lo stesso è stato fatto col difensore Andreas Christensen, pure lui giunto a parametro zero la scorsa estate.

🚨 Barcelona proposed a salary reduction to Kessié and Christensen, but the response was negative. [Source: @sport] pic.twitter.com/yJ4LfcyqyE — Transfer HQ (@Transfer__HQ) April 25, 2023

La risposta di Kessie e Christensen però è stata negativa, visto che non intendono affatto rinunciare agli emolumenti stabiliti con il club lo scorso anno. L’ex Milan percepisce 6,5 milioni netti a stagione, mentre il compagno di squadra danese arriva a 4,3 milioni annui.

Possibile che questa trattativa ‘scomoda’ possa essere il preambolo di una rottura tra Kessie ed il Barça, visto che il club spagnolo si aspettava maggiore disponibilità dal centrocampista mentre lo stesso calciatore non intende venire incontro. Il mercato intanto freme e c’è più di una squadra in Italia che sarebbe pronta a riportare Kessie in Serie A già la prossima estate.