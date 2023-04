Giroud non sarà solo: 40 milioni per il nuovo bomber

Non si può più rimandare. In estate il Milan correrà ai ripari, regalandosi un super colpo: sono pronti i soldi per rendere felici i tifosi del Diavolo

E’ stata una mattinata complicata per i tifosi del Milan, ma fortunatamente sembra essere stato solo un falso allarme. Sui social, i sostenitori del Diavolo si sono letteralmente scatenati per un presunto infortunio di un big. Su Twitter, ma anche su TikTok e Instagram, è iniziata a circolare la voce di un possibile guaio al polpaccio per un titolarissimo di Stefano Pioli.

Non si faceva riferimento a Zlatan Ibrahimovic, visto che il suo problema è ben noto, ma ad un altro elemento della rosa del Diavolo. Tutti gli indizi sembravano portare ad Olivier Giroud, ma come vi abbiamo raccontato, nelle scorse ore per il francese ci sono buone possibilità di vederlo in campo contro la Roma. Per il giocatore si tratta solamente di una contusione, nulla più. Domani dovrebbe rientrare in gruppo.

L’ansia dei tifosi rossoneri provata stamani per un eventuale ko di Giroud, conferma, però, quanto ampiamente detto e scritto: il Milan ha assoluto bisogno di una punta da affiancare al francese.

Oggi, infatti, l’ex Chelsea non ha alternative, perché sia Divock Origi che Ante Rebic, che nell’ultimo periodo hanno giocato davvero tanto, hanno dimostrato di non essere all’altezza della situazione. I tifosi e tutto il mondo Milan si augurano dunque che Giroud possa reggere il peso dell’attacco ancora per qualche settimana, fino al termine della stagione, poi bisognerà correre ai ripari.

Obbligo d’acquisto

Non si può più rimandare. L’acquisto di un nuovo attaccante, che dia garanzie in termini di gol, sarà fondamentale. Ciò che non è riuscito a fare Divock Origi, preso in estate per sopperire all’assenza di Zlatan Ibrahimovic.

Il belga ha deluso ampiamente le attese e ormai c’è sempre più la convinzione che il Diavolo dovrà spendere una cifra importante, sui 40 milioni di euro, per assicurarsi un giocatore giovane ma che allo tempo abbia dimostrato di essere pronto fin da subito per aiutare la squadra di Pioli.

La certezza, anche la prossima stagione, sarà Olivier Giroud, ma non potrà essere l’unica. Serve un numero nove all’altezza della situazione e la qualificazione in Champions League potrà dare una mano a realizzare il colpo. In questi ultimi giorni si sono fatti tanti nomi e molti di questi portano in Ligue 1, dove si stanno mettendo in mostra giocatori importanti come Jonathan David e Folarin Balogun, che sono da tempo sul taccuino del Diavolo. Attenzione, però, ad un ritorno di fiamma per Gianluca Scamacca, che non sta facendo benissimo a Londra, con la maglia del West Ham. I tifosi, però, sognano Hojlund la nuova stella dell’Atalanta.