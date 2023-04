Infortunio Dybala, le ultime per Roma-Milan: sospiro di sollievo per Mourinho

Gli ultimi aggiornamenti sull’entità dell’infortunio dell’attaccante argentino: le possibilità per la sfida con il Milan

Sabato alle ore 18 va in scena uno scontro diretto molto importante in Serie A per la corsa Champions, ovvero Roma-Milan. Entrambe le squadre sono al quarto posto a quota 56 punti e quindi questa gara assume un valore cruciale.

I giallorossi ospitano il Diavolo all’Olimpico in condizioni di emergenza dopo i tanti infortuni arrivati tra la partita di giovedì scorso di Europa League contro il Feyenoord e quella di lunedì in campionato contro l’Atalanta. Nel match con gli olandesi José Mourinho ha perso il difensore Chris Smalling e il centrocampista Georginio Wijnaldum, mentre con la Dea si sono fatti male Diego Llorente e Paulo Dybala. L’argentino, che stava recuperando da un problema muscolare, ha subito un brutto fallo da parte di Palomino nel secondo tempo.

La presenza della Joya per la partita di sabato contro i rossoneri era in forte dubbio ma ci sono importanti novità delle ultime ore sulle sue condizioni. Si tratta di notizie positive perché gli esami di ieri non hanno escluso il coinvolgimento dei legamenti e per questo il problema è molto meno grave di quanto si pensasse all’inizio.

L’esito degli esami è positivo: l’argentino prova a recuperare

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la nuova ecografia ha in effetti confermato che si tratta solamente di un brutto colpo subito dall’ex Juventus, e che le conseguenze non sono serie. Le sue condizioni verranno pertanto monitorate quotidianamente dallo staff giallorosso.

A questo punto è anche possibile che il numero 21 dei capitolini possa giocare l’importantissimo match con il Milan. Filtra infatti un moderato ottimismo, con l’argentino che non vuole perdersi lo spareggio Champions e farà di tutto per essere regolarmente in campo. Se non dovesse riuscirci, Mourinho è pronto a schierare l’ex Stephan El Shaarawy con Lorenzo Pellegrini alle spalle di Abraham, con il Gallo Belotti pronto a subentrare.

Nessuna chance invece per gli altri tre infortunati in casa giallorossa. Smalling e Llorente saranno out e quindi il terzetto arretrato sarà formato da Mancini, Kumbulla e Roger Ibanez. Emergenza in difesa dunque per la Roma, che deve schierare uomini obbligati. Sarà fuori anche Wijnaldum, con la mediana che sarà composta da Bryan Cristante e Nemanja Matic.