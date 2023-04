Melissa Satta, proposta in diretta: “Se il Milan vince la Champions ti spogli”, la sua risposta esalta i tifosi

Melissa Satta fa impazzire i tifosi del Milan. Arriva la promessa della tifosa rossonera, ancora oggi seguita ed apprezzata da tutti.

Sono diverse le tifose rossonere facenti parte del mondo della moda e dello spettacolo. Ma forse la più appassionata di tutte resta Melissa Satta, la showgirl e conduttrice sarda che è particolarmente legata ai colori rossoneri.

L’ex velina, divenuta famosa una quindicina di anni fa proprio grazie al debutto a Striscia la Notizia, ha un rapporto particolarmente forte con il mondo del calcio. Sia per i rapporti sentimentali avuti con Christian Vieri prima e Kevin-Prince Boateng poi, sia perché è spesso stata coinvolta in programmi televisivi legati al mondo del pallone.

Oggi Melissa è legata sentimentalmente con Matteo Berrettini, campione del tennis internazionale. Ma ciò non l’ha allontanata affatto dalla sua passione calcistica ed in particolare milanista, come da lei dichiarato recentemente.

La promessa di Melissa Satta per la Champions: tra scaramanzia e speranza

Molto spesso Melissa Satta è stata individuata in tribuna autorità a San Siro, per seguire il Milan. Fin dai tempi in cui era sposata con Boateng, anche lui con un passato molto importante da calciatore rossonero.

La sua forte passione milanista è stata confermata durante l’ultima partecipazione di Melissa a Le Iene, il noto programma satirico e d’inchiesta di Italia Uno. La showgirl è stata interrogata su vari temi, tra cui è spuntata una proposta ‘hot’ legata al calcio.

Leggendo i tweet a lei indirizzati, Melissa Satta ha scovato la richiesta di un tifoso milanista, suo fan: “Promettici che se il Milan vince la Champions ti spogli“. La risposta della donna a questa proposta non è stata affatto imbarazzata, ma piuttosto legata alla scaramanzia da tifosa doc.

“Questo non posso leggerlo, sono un po’ scaramantica” – ha ammesso la Satta in diretta TV, aggiungendo però una dichiarazione che fa sicuramente sognare i tifosi ed i suoi tanti seguaci: “Mi spoglierei volentieri, il problema è che sarebbe un sogno”, cercando così di minimizzare il tutto. Ma l’idea di uno strip-tease in grande stile per celebrare il trionfo europeo del Milan non spaventa affatto la bella Melissa.

C’è dunque un motivo in più per i tifosi del Milan per sognare la vittoria dell’ottava Champions League della storia. Oltre alla gioia per un trionfo così importante ed incredibile, arriverebbe anche la soddisfazione di vedere Melissa Satta denudarsi per tale successo.