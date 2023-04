Milan, la Premier insiste: Pioli a rischio scippo

Il futuro del giocatore resta sempre più in bilico. Ecco cosa può succedere in estate con il fantasista oggi al Milan. Il punto della situazione

Un finale di stagione da protagonista per il Milan, chiamato a conquistare un posto in Champions League, in queste ultime partite. Sabato a Roma si giocherà un match chiave che ci dirà quanto il cammino del Diavolo verso l’Europa che conta sarà complicato o meno. Poi si potrà tornare a pensare al sogno Champions: il Milan è lì, in semifinale: la doppia sfida contro l’Inter per volare in finale dopo 16 anni.

Ci sarà dunque tempo per pensare al calciomercato ma è evidente che è un paio di note dovranno essere sciolti a breve. I tifosi aspettano novità su due fronti, quello relativo a Rafael Leao e quello legato a Brahim Diaz.

Sul portoghese si sta parlando tanto in questi giorni: il calciatore ha ritrovato il sorriso dei bei tempi e sta trascinando il Diavolo in questa fase di stagione, con le sue giocate. Leao ha continuato a manifestare la volontà di restare al Milan e la dirigenza sta lavorando con il suo entourage per trovare un’intesa. Qualcosa ancora va sistemata ma c’è tanto ottimismo. La qualificazione in Champions League chiaramente può dare una mano.

Il punto su Diaz e le sirene straniere

Champions League che chiaramente può essere fondamentale anche per Brahim Diaz. Lo spagnolo è diventato un punto fermo della squadra di Stefano Pioli, ma il suo futuro è davvero tutto da scrivere.

In Spagna continuano ad insistere che diversi club inglesi abbiano mostrato interesse nei suoi confronti. TodoFichajes, riporta di quello da parte di Chelsea e Newcastle. Diaz è molto legato a Milano e al Milan e resterebbe ben volentieri, ma per uno spagnolo resistere al fascino del Real Madrid appare complicato. Sarà, dunque, la volontà del calciatore a poter fare la differenza, poi toccherà a Milan e Real trovare un accordo, con i blancos che potrebbero chiedere una cifra superiore ai 20 milioni qualora dalla Premier League dovesse davvero arrivare un’offerta importante. La squadra di Florentino Perez starebbe, inoltre, pensando di proporre il rinnovo di contratto a Diaz. Un contratto che attualmente scade il 30 giugno 2025.

La situazione dunque rimane ancora ingarbugliata e poco chiara, con tante possibilità sul tavolo. Come detto a far la differenza, visti gli ottimi rapporti tra Milan e Real potrebbe essere davvero la volontà del giocatore.