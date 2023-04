ML – Infortunio Giroud, contusione al polpaccio: problema di lieve entità

Problemi per Olivier Giroud, che ha già saltato la sfida di domenica scorsa contro il Lecce. Ecco come sta l’attaccante del Milan.

Il Milan è in apprensione per Olivier Giroud. Il centravanti rossonero ha dovuto già saltare la sfida di domenica contro il Lecce, vinta per la cronaca 2-0 dai rossoneri.

Colpa di un acciacco subito negli allenamenti precedenti al match di Napoli, quello dei quarti di finale di Champions League. Un dolore al tendine d’Achille che ha costretto Giroud a giocare “con una gamba sola” a suo dire.

Non bastasse, nelle scorse sessioni di allenamento Giroud avrebbe subito anche un altro tipo di acciacco. Un infortunio stavolta di natura più traumatica, che sembrava metterlo a serio rischio per la prossima partita, lo scontro diretto di sabato sera contro la Roma allo stadio Olimpico.

Botta al polpaccio per Giroud, buone sensazioni per Roma-Milan

Nei giorni scorsi Giroud si è fermato, dolorante, per una contusione subita al polpaccio. L’allarme è subito scattato in casa Milan, visto che tale zona muscolare è molto delicata. Ne sanno qualcosa sia Maignan che Ibrahimovic, entrambi alle prese molto spesso con lunghi stop proprio al polpaccio.

Ciò che filtra da Milanello però, dopo i primissimi controlli effettuati, è che si tratterebbe solo di una botta subita da Giroud durante uno scontro di gioco. Niente di preoccupante per il numero 9 del Milan, notizia che scongiura stop a lungo termine per il francese. Oggi il numero 9 svolgerà un allenamento personalizzato, a parte rispetto ai compagni. Ma come detto filtrano buone sensazioni per le prossime giornate.

Buone notizie per mister Stefano Pioli, che dovrebbe (a meno di colpi di scena) poter schierare Giroud da titolare in vista di Roma-Milan del prossimo 29 aprile. La presenza del centravanti ex Chelsea è fondamentale al centro dell’attacco, visto che le alternative nel reparto non stanno convincendo affatto.

Le grandi delusioni della stagione rossonera sono infatti gli attaccanti. Ante Rebic è lontanissimo parente di quello intravisto ad inizio stagione, con la doppietta alla prima giornata contro l’Udinese. Divock Origi a parte qualche sprazzo di qualità non è mai riuscito ad entrare nei meccanismi di Pioli. Per non parlare del tanto discusso Charles De Ketelaere, che sia da trequartista che da prima punta non ha lasciato mai intravedere le sue qualità di cui tanto si parla.

Giroud invece sta mantenendo un rendimento ottimale in stagione. Il francese, alla soglia dei 37 anni, ha finora realizzato 13 reti tra campionato e Champions League, saltando solo 5 incontri ufficiali tra squalifiche e lievi infortuni muscolari.