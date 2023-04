Rafael Leao, doppio rifiuto: il punto sul rinnovo

Leao vuole rimanere al Milan, ma il rinnovo non è ancora vicino: ci sono dei dettagli importanti da sistemare al più presto.

Paolo Maldini e Frederic Massara lavorando da mesi al prolungamento del contratto di Rafael Leao, però finora non sono riusciti a strappare l’accordo. Anche se il giocatore si è detto felice di rimanere a Milano, la trattativa non è affatto semplice.

Il Milan sa che il tempo stringe, c’è tempo fino a fine stagione. L’attuale contratto del portoghese scade a giugno 2024, dunque senza rinnovo sarà cessione nella prossima estate. Il club non può permettersi di rischiare perdere a parametro zero un calciatore di tale valore. Con tale modalità se ne sono già andati altri, venendo così a mancare degli introiti importanti per il bilancio. In caso di mancata firma, stavolta le cose dovrebbero andare diversamente.

Rinnovo Rafael Leao: no a Chelsea e Real Madrid?

Oggi La Gazzetta dello Sport spiega che Leao ha respinto i tentativi di Chelsea e Real Madrid, è determinato a restare al Milan. Recentemente ha dichiarato “il Milan è casa mia” e si spera che queste parole lo portino presto a siglare una nuova intesa con la società di via Aldo Rossi.

In casa Milan cresce la fiducia, ma sul tavolo c’è sempre il solito problema del risarcimento allo Sporting Lisbona. Il club portoghese vorrebbe ottenere più dei 20,3 milioni di euro (interessi compresi) che sono stati stabiliti finora. Si è già mosso con la FIFA per confermare la pretesa iniziale da 45 milioni, ovvero la clausola di risoluzione che Leao aveva quando poi risolse unilateralmente il contratto nel 2018. E lo stesso Lille, condannato a pagare metà della somma per averlo ingaggiato a parametro zero, sta facendo le sue mosse.

Questa vicenda è il principale nodo da sciogliere, perché a livello di stipendio la distanza è minima tra il Milan e l’entourage di Leao. L’offerta è di 6,5 milioni netti più bonus, mentre la richiesta è di 7 milioni. Il club ha fretta di chiudere, però è fondamentale che si sistemi la vicenda Sporting per poter passare alle “cose formali”. Trapela ottimismo e l’auspicio è quello di riuscire davvero a blindare Rafa con un nuovo contratto fino a giugno 2027.