Ufficiale la lesione al bicipite: stagione a rischio, il Milan osserva

Il giocatore ha riportato una lesione muscolare al bicipite femorale sinistro. Difficile la sua presenza nel big match: il Milan osserva interessato. Il punto della situazione

Una delle avversarie del Milan in questa fase finale di stagione perde per infortunio uno dei suoi giocatori più importanti.

Una notizia, che riguarda da vicino anche i colori rossoneri, e più in particolare Maldini. Nella serata di ieri, lo Spezia – attraverso il proprio sito ufficiale – ha comunicato, infatti, che Daniel, infortunatosi contro la Sampdoria, ha riportato una lesione muscolare di secondo grado al bicipite femorale sinistro.

“Lo Spezia Calcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Daniel Maldini, uscito anzitempo dalla sfida con la Sampdoria, hanno evidenziato una lesione muscolare di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già intrapreso il percorso riabilitativo del caso“, recita il comunicato.

Milan a rischio

Una brutta tegola per una squadra, che sta vivendo un momento complicato, ed è in piena lotta per la salvezza. Gli ultimi risultati positivi del Verona, hanno fatto si che i liguri e i gialloblu siano ora divisi da un solo punto.

Nel weekend lo Spezia affronterà il Monza, nell’infrassetimanale la trasferta a Bergamo, prima della sfida contro la Cremonese. E’ in programma il 14 maggio, invece, il match contro il Milan. Un match sempre molto caldo, che quasi certamente, dunque, non avrà uno dei suoi protagonisti annunciati.

Maldini, sbarcato in Liguria in prestito secco, ha già segnato contro i rossoneri a San Siro, uno dei suoi tre gol stagionali. L’altro in campionato, che tutti i tifosi del Milan ricordano bene, è quello contro l’Inter, che alla fine potrebbe risultare decisivo nella corsa alla Champions League. In quella occasione i liguri ebbero la meglio dei nerazzurri per 2 a 1. L’altro centro è arrivato, invece, in Coppa Italia, contro il Como, lo scorso 6 agosto. Solo gol contro squadre lombarde, dunque, per Daniel Maldini, che rischia di rientrare solo per le ultimissime partite.