Via Ballo-Toure: il vice Hernandez sarà italiano

Pochi dubbi sul profilo che affiancherà Theo Hernandez sulla fascia sinistra. Il Milan ha le idee chiare: il destino di Ballo-Toure appare davvero segnato

Tra i giocatori insostituibili del Milan c’è certamente Theo Hernandez. Il terzino francese ha dimostrato di essere uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa.

Da quando è arrivato in rossonero, l’ex Real Madrid è cresciuto di stagione in stagione, zittendo gli scettici e conquistando Didier Deschamps, che ne ha fatto un punto fermo della sua Nazionale. Il Mondiale giocato in Qatar ha mostrato a tutti le qualità di Hernandez, che ora sta trascinando il Milan in Europa.

Il calciatore è praticamente un insostituibile per Stefano Pioli, che non ci rinuncia davvero mai. Lo ha fatto solo quando infortuni o squalifiche lo hanno fermato: l’unica volta che Hernandez si è accomodato in panchina per scelta tecnica è stato a Bologna, prima della trasferta europea contro il Napoli. In quella circostanza Pioli decise di affidarsi ad un turnover totale, con ben dieci cambi.

Ma è evidente che il tecnico di Parma faccia fatica a lasciarlo fuori, anche perché Ballo Touré non si è minimamente dimostrato all’altezza. L’ex Monaco in estate potrebbe dunque lasciare il Milan. Il senegalese è uno dei calciatori con la valigia in mano: il Diavolo è pronto a cederlo, sapendo che in Francia, Inghilterra e soprattutto Turchia sono pronti a mettere sul piatto l’offerta giusta. Può bastare una cifra sui 5 milioni di euro per l’addio.

Nuovo terzino, addio Toure

Inevitabilmente il Milan sta già sondando il mercato alla ricerca del profilo giusto, che possa raccogliere l’eredità di Toure, per svolgere il ruolo di vice Theo Hernandez.

L’idea che sta prendendo sempre più piede è quella di affidarsi ad un giocatore italiano, che non sono certo numerosi nell’organico del Milan. Così si guarda in Italia per il nuovo terzino. Il nome in cima alla lista è quello di Parisi dell’Empoli, che ha dimostrato di essere pronto a spiccare il volo. Un ruolo di vice Theo potrebbe però stargli stretto. Ecco perché si guarda altrove.

A Milano, domenica sera, Antonino Gallo del Lecce ha affrontato i rossoneri, sfornando una buona prova. Il 23enne palermitano può essere il nome giusto per rafforzare la rosa. Ma attenzione, anche al profilo di Valeri, che sarà a San Siro fra una settimana con la sua Cremonese. Quest’ultimo come Parisi, però, sono nel mirino anche di altri grandi club come Napoli e Lazio.