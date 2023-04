Biglietti semifinale Champions, i tifosi dell’Inter protestano: cosa è successo

Protesta a sorpresa da parte dei tifosi dell’Inter in seguito alla decisione sui biglietti di Milan-Inter in Champions League. E’ successo prima della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus

Fra due settimane se ne vedranno delle belle. L’attesa è alle stelle per la semifinale di Champions League tutta italiana tra Milan e Inter, di cui l’andata si giocherà mercoledì 10 maggio a San Siro. La città di Milano è in già in estasi, sopraffatta dalle emozioni di un euroderby che mancava da vent’anni. Nemmeno a dirlo, lo Stadio Giuseppe Meazza sarà sold out per le due grandi sfide. I tifosi rossoneri e nerazzurri non vogliono mancare all’evento dal vivo. La vendita dei tagliandi non è stata ancora ufficialmente aperta, ma ci si aspetta una caccia al biglietto agguerrita.

C’è stato un particolare fatto, però, a disturbare in maniera netta la tifoseria interista in vista dell’andata della sfida. Difatti, come appreso in questi giorni, il club Inter non ha ancora comunicato le modalità di vendita dei ticket per il secondo anello verde di San Siro. Quello riservato ai tifosi nerazzurri i quali saranno ospiti per la partita del 10 maggio, dato che sarà il Milan a giocare in casa. Sul sito del club nerazzurro non è ancora stato pubblicato alcun comunicato ufficiale al riguardo.

Un fatto che avrebbe insospettito la tifoseria interista. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che ha specificato che gli Ultras hanno avuto la grossa sensazione di non poter avere nessuna prelazione per i posti in Curva Nord, e che al contrario i tickets siano tutti disponibili e in vendita per i 40 mila abbonati interisti. Ciò si traduce col rischio che qualche ultras nerazzurro possa non riuscire ad avere il solito posto in Curva per l’infuocato primo derby di Champions del 10 maggio. Il malumore è stato espresso con una protesta inaspettata.

Ultras interisti inferociti: la protesta durante Inter-Juve

Si è giocato ieri sera il derby d’Italia tra Inter e Juventus valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Prima del fischio d’inizio, gli ultras della Curva Nord hanno fatto percepire tutta la loro delusione per la presunta questione dei tagliandi di Milan-Inter di Champions. Nello specifico, gli interisti del tifo organizzato hanno attuato una protesta iniziale, poi fermata data la mancanza di ufficialità nella decisione dell’Inter per la vendita dei biglietti.

I capi della Curva Nord hanno infatti tolto ogni striscione già appeso sugli spalti nerazzurri e annullato la coreografia prevista per la serata prestigiosa di Coppa Italia prima della gara. L’anello, inoltre, è apparso quasi vuoto prima del fischio d’inizio di Doveri, dato che tantissimi ultras sono rimasti fuori. Poco dopo, la Curva si è ripopolata e gli striscioni riappesi. I cori si sono alzati e tutto è tornato alla normalità. Ma il segnale è stato mandato al club. Si attende a breve qualche comunicato ufficiale dell’Inter sulla vendita dei tagliandi per il derby di Champions.