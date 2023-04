Calciomercato Milan, Adli piace in Serie A: lo vuole il tecnico

Il centrocampista francese è in uscita dal club rossonero e potrebbe rientrare in un intreccio di mercato con il club italiano

Non è un mistero che a fine stagione ci saranno diversi movimenti nella rosa del Milan e più di un elemento della rosa dirà addio e lascerà Milanello. Ci sono infatti diversi giocatori che hanno trovato poco spazio e che non hanno convinto l’allenatore in questi mesi.

Il mercato della scorsa estate ha portato Paolo Maldini e Ricky Massara a prendere tanti giocatori di prospettiva e quindi delle scommesse da inserire in una squadra che aveva appena vinto lo Scudetto. Se da una parte alcune sono riuscite, come quella di Malick Thiaw, altre invece non hanno avuto l’effetto sperato. Stiamo parlando sia degli investimenti importanti come Charles De Ketelaere, sia per gli affari a zero e in prestito come Divock Origi e Aster Vranckx.

Alcuni hanno faticato davvero tanto ad inserirsi e a trovare spazio nelle rotazione del tecnico, e tra questi non può non essere citato Yacine Adli. Il 22enne francese è arrivato dal Bordeaux quest’estate, anche se era stato acquistato un anno prima e lasciato in prestito, ma è risultato tra i meno impiegati da Pioli in questa stagione. Per lui solo 5 presenze in campionato, di cui soltanto una da titolare (contro il Verona).

Intreccio di mercato con la Salernitana?

Chiaramente il classe 2000 è in uscita perché gradirebbe andare a giocare con più continuità, e in effetti si sta aprendo un’ipotesi in questo senso. C’è un club in Serie A interessato a lui e potrebbe nascerne un intreccio di mercato.

Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, che fa un po’ il punto della situazione in casa Milan per quanto riguarda il mercato, su Adli può esserci la Salernitana. Il quotidiano spiega che a volere il centrocampista del Diavolo sarebbe proprio il tecnico della formazione granata ovvero Paulo Sousa. L’allenatore portoghese ha rivitalizzato i campani e li sta conducendo alla salvezza, ma potrebbe rimanere anche l’anno prossimo e quindi studia il modo per rinforzare la squadra.

Potrebbe nascerne un intreccio di mercato tra Milan e Salernitana perché alla società di via Aldo Rossi interessa e non poco l’esterno Pasquale Mazzocchi. Tuttosport ha infatti titolato: “Sousa vuole Aldi. Milan: Mazzocchi”. Pioli avrebbe bisogno di un laterale come quello della Salernitana, in grado di giocare su entrambe le fasce e di garantire una grande spinta offensiva. Mazzocchi è stato fermo per infortunio nell’ultimo periodo ma aveva fatto un grandissimo inizio di stagione.

Vedremo nelle prossime settimane se queste due piste saranno percorribili. Sta di fatto che il futuro di Yacine Adli sembra ormai sempre più lontano da Milanello.