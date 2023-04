Calciomercato Milan, idea low cost per l’attacco: c’è il gradimento

Il club rossonero ha fatto un primo sondaggio per l’esperto centravanti della Serie A: ci sono i presupposti per una trattativa

Da qui all’estate si parlerà tanti di attaccanti per il mercato del Milan. Il club rossonero ha intenzione di affiancare a Olivier Giroud un giocatore che dia garanzie a livello realizzativo, perché l’ex Chelsea non può bastare a Stefano Pioli.

Il centravanti francese quest’anno è stato l’unico ad assicurare un certo numero di reti (13 stagionali) se si esclude Rafa Leao che gioca da esterno. Né Divock Origi, né Ante Rebic, tanto meno Zlatan Ibrahimovic, sono riusciti a dare manforte all’attacco e a timbrare il cartellino con regolarità. Per questo motivo la dirigenza rossonera ha in programma da tempo di rinforzare il reparto avanzato con un giocatore importante in vista della prossima stagione.

I nomi che sono circolati in questo mesi sono diversi e sono praticamente tutti profili giovani e di prospettiva, anche se già pronti e di spessore. Si è parlato molto di Lois Openda del Lens, di Folarin Balogun dell’Arsenal in prestito al Reims, ma anche di Noah Okafor del Salisburgo. Ciò nonostante, nelle ultime ore è emersa anche una candidatura di un giocatore di esperienza e che conosce molto bene la Serie A.

Contatto esplorativo per Arnautovic

Stiamo parlando di Marko Arnautovic. L’attaccante del Bologna è ai ferri corti con Thiago Motta e molto probabilmente a fine stagione uno dei due cambierà aria. Visto il grande lavoro fatto dal tecnico italo-brasiliano con i felsinei, potrebbe essere proprio il centravanti austriaco a fare le valigie.

Ecco quindi che Paoli Maldini e Ricky Massara hanno fiutato l’occasione. Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si parla di una pista di mercato ancora ai primi metri, ma del fatto che un contatto esplorativo e il gradimento ci sono stati. Fra i vari profili giovani il Diavolo sta valutando dunque anche quello di esperienza, l’usato sicuro che garantirebbe un numero di gol importante. “Le condizioni per la stretta di mano ci sono”, spiega la rosea.

Arnautovic, va detto, ha 34 anni ed è infortunato da inizio gennaio, ma è anche vero che in 16 presenze ha realizzato ben 8 gol in questa stagione e a novembre era il capocannoniere della Serie A. L’operazione, sempre secondo la Gazzetta, potrebbe aggirarsi sui 5 milioni di euro. Il Bologna lo aveva preso dalla Cina nel 2021 per 3,5 milioni e lo ha rigenerato. I rossoblù perderebbero un centravanti importante ma si libererebbero del suo pesante ingaggio da 3 milioni netti a stagione.

Il Milan studia anche questa soluzione. Un 9 di garanzia, condizioni fisiche permettendo. Un ex Inter che ha sempre stimato sia Ibrahimovic che Giroud. Di quest’ultimo qualche anno fa aveva detto che è dopo Messi, Benzema e Mbappé.