Calciomercato Milan, offerto un esterno: può arrivare a zero

Un giocatore in uscita dall’Arsenal è stato proposto al Milan: è in scadenza di contratto e potrebbe arrivare a parametro zero.

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno facendo tanti ragionamenti sui rinforzi da portare a Milanello nella prossima finestra estiva del calciomercato. Ci sono alcune occasioni low cost che possono essere prese in considerazione.

Il mercato dei calciatori che hanno contratti che scadono a giugno entrerà presto in una fase molto calda. Anche il Milan sta valutando alcuni profili e non mancano dei rumors sull’ingaggio di qualche nome. Due spesso citati sono i portieri Marco Sportiello dell’Atalanta e Noha Raveyre del Saint Etienne.

Calciomercato Milan, colpo a zero dall’Arsenal?

Negli ultimi giorni si sta parlando anche di un altro giocatore che sarebbe finito nel radar del Milan. Si tratta di Reiss Nelson, 23enne esterno offensivo in scadenza con l’Arsenal. Stando a quanto riportato da Repubblica.it, l’inglese è stato proposto al club rossonero in vista del prossimo calciomercato estivo.

Maldini e Massara stanno valutando se effettuare o meno questa operazione. Nelson in questa stagione ha collezionato 14 presenze, 3 gol e 3 assist. Non è esattamente un elemento centrale del progetto tecnico-tattico di Mikel Arteta. Comunque l’Arsenal finora ha cercato di rinnovargli il contratto per non perderlo a parametro zero.

L’esterno classe 1999 è cresciuto nel settore giovanile dei Gunners, ma non è mai riuscito a imporsi in Prima Squadra. Nella stagione 2018/2019 era stato mandato in prestito in Bundesliga all’Hoffenheim, con il quale ha totalizzato 7 gol e 1 assist 29 match. In quella 2021/2022 ha militato nel Feyenoord: 4 gol e 7 assist in 32 partite.

Un talento che non è stato ancora capace di esplodere, nonostante promettesse abbastanza bene a livello giovanile. Forse cambiare aria gli farà bene. I suoi agenti lo hanno offerto anche ad Atalanta e Napoli. Nelson dovrà ponderare bene la decisione sulla sua prossima squadra, potrebbe trattarsi dell’ultima occasione per compiere un vero salto di qualità e non rimanere un incompiuto.

Il Milan non ha ancora avviato una vera trattativa per il giocatore dell’Arsenal. Oltre alle squadre di Serie A, a considerare il suo ingaggio ce ne sono anche in Liga e Bundesliga. Le opzioni non mancano. L’ala offensiva britannica presto sarà chiamata a scegliere.