Dall’Arsenal al Milan: tutto confermato, ma l’obiettivo è un altro

Le dichiarazioni del giornalista in merito al possibile arrivo di un nuovo esterno: parole chiare che non lasciano dubbi in merito

Si torna a parlare del possibile acquisto sulla destra. Il Milan è ormai da anni che insegue il suo rinforzo. I tifosi lo aspettano con ansia da tempo, ma anche nelle ultime sessioni di calciomercato il colpo non è arrivato.

In estate si è parlato tanto di Hakim Ziyech, nome tornato prepotentemente di moda anche durante l’inverno. A gennaio però l’idea più concreta sembrava quella che portava a Nicolò Zaniolo. Un profilo che piace tanto a Maldini e Massara, ma alla fine è sbarcato in Turchia per vestire la maglia del Galatasaray.

L’ipotesi Milan, per l’ormai ex Roma, però, non è mai tramontata. E anche Carlo Pellegatti è convinto del fatto che l’idea Zaniolo per il Diavolo non è stata ancora accantonata.

Caccia all’esterno: parla Pellegatti

Il noto giornalista, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha parlato della possibilità di prendere un nuovo esterno di destra: “Un sito inglese, circa una settimana fa, ha parlato di un giocatore dell’Arsenal, Reiss Nelson, che lo scorso anno è stato al Feyenoord. I Gunners vorrebbero tenerlo, gli è stato proposto un nuovo contratto, 35mila sterline a settimana, avendo un accordo in scadenza a giugno. Quindi chi lo prende, lo prende gratis. Un’offerta dunque attorno ai 2 milioni di sterline, una cifra abbordabile.

Non so quanta intenzione abbia il giocatore di accettare. Talksport ha pubblicato l’indiscrezione che siano 3-4 squadre inglesi, come l’Aston Villa, ma ha messo anche il Milan. Ieri questa indiscrezione sarebbe stata rilanciata e il giocatore sarebbe stato offerto al giocatore. Un contatto da parte dell’agente c’è stato, ma non sappiamo se il Milan abbia approfondito la cosa, o se sia interessato. Nelson ha giocato sui 500 minuti ma con 3 gol e 3 assist, è un giocatore di fascia molto veloce, molto tecnico, molto abile. E’ un ’99, è dunque maturo e ha una buona caratura. Non so perché l’Arsenal non lo abbia mai schierato”.

Pellegatti crede in Zaniolo – “Può essere una buona occasione, ma io sono scettico per i giocatori di fascia destra, perché secondo me i discorsi relativi a Zaniolo non sono mai stati accantonati. Zaniolo è ammirato da Maldini e Massara. Se il Milan trovasse l’idea per parlare con il Galatasaray… L’idea di un parametro zero, comunque, è da tener viva anche perché così la cassa si aprirebbe per un attaccante e un numero dieci potente”.