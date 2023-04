Football Board, la UEFA cambia le regole sui falli di mano: le parole di Maldini

Le dichiarazione del dirigente del Milan al termine dell’incontro, nel quale si è discusso di svariati temi

Nelle ultime ore è andato in scena il Football Board della UEFA a Nyon, dove l’organo che gestisce il calcio europeo ha discusso con tanti esponenti del calcio mondiale riguardo alcune possibilità di migliorare il regolamento stesso del gioco.

Si è trattato di un incontro molto costruttivo, come sostenuto da molti dei protagonisti, e che porterà già dal prossimo anno ad avere a che fare con alcune modifiche sul comportamento arbitrale, che sarà sempre più allineato in tutta Europa. I temi trattati sono stati numerosi, a partire dalle linee di intervento nei casi di fuorigioco, al VAR, fino ad arrivare a uno dei casi più discussi del regolamento calcistico, ovvero i falli di mano.

La direttiva è stata indicativa e già dalla stagione 2023/24 verrà apportata una modifica sulla valutazione di questa casistica di fallo. Infatti, la UEFA chiarisce che nessun giocatore dovrà essere sanzionato per un tocco di mano se la traiettoria è stata deviata precedente mente dal suo corpo. Inoltre il Board suggerisce che non tutti i falli di mano debbano necessariamente portare all’ammonizione da parte del direttore di gara.

Paolo Maldini elogia l’incontro con la UEFA

Sono pertanto state raccolte una serie di possibili modifiche alle regole attualmente in vigore, che verranno proposte all’IFAB, come ad esempio anche l’invito agli arbitri a punire in maniera più decisa chi simula un fallo.

Tra i protagonisti anche Fabio Capello, Javier Zanetti, Patrick Vieira, Gary Neville, Boban e proprio Paolo Maldini. Il direttore dell’area tecnica del Milan ha parlato anche ai canali della Uefa. Queste le sue dichiarazioni: “Il Football Board è un’eccellente iniziativa della UEFA, che garantisce che la voce dal campo sia ascoltata a livello istituzionale. E’ stata bello vedere tanti volti e persone conosciute riuniti, discutendo apertamente delle questioni più critiche del calcio”.

Il dirigente rossonero ha apprezzato dunque molto l’incontro e lo ha considerato molto proficuo, augurandosi di ripeterlo presto: “La maggior parte di noi erano avversari sul campo di gioco, ma ora siamo qui insieme per aiutare e proteggere ciò che è più prezioso per noi: il gioco stesso. Non vedo l’ora che arrivi il nostro prossimo incontro“.