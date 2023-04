Milan-Inter in chiaro: arriva il comunicato ufficiale

Arrivano novità importanti in merito al match di andata di Champions League, che vedrà opposte la squadra rossonera a quella nerazzurra. Ecco cosa sta succedendo

Manca ancora qualche giorno alla prima semifinale tra Milan e Inter, che andrà in scena il prossimo 10 maggio. In queste ore le attenzioni dei tifosi sono rivolte proprio al match di andata, che andrà in onda in esclusiva su Amazon Prime Video.

Ad oggi, dunque, nessun’altra emittente può trasmettere l’euro-derby, ma nelle prossime ore le cose sono destinate a cambiare.

Stando alla Delibera Lista Eventi (delibera n.131/12/CONS), la finale così come le semifinali della Champions League e della Europa League, qualora vi siano coinvolte squadre italiane devono essere trasmesse in chiaro.

L’AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, proprio in giornata, ha emanato un comunicato relativo al derby europeo tra Milan-Inter del prossimo 10 maggio, sottolineando come la gara “ai sensi del vigente quadro normativo e regolamentare, non può essere trasmessa in esclusiva e solo in forma codificata, al fine di assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguirla gratuitamente senza costi supplementari”.

Amazon Prime VIDEO è dunque tenuta a formulare una “proposta di cessione, a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, dei diritti che permettono la trasmissione di tale evento alle condizioni previste al comma 1 e 4. Qualora nessun’emittente qualificata formuli alcuna offerta o non la formuli a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, l’emittente titolare dei diritti ha facoltà di esercitarli in deroga alle condizioni di cui al comma 1“.

Milan-Inter in chiaro: la situazione

Si aspettano, dunque, novità a brevissimo, per capire quale emittente tv trasmetterà Milan-Inter in chiaro e in gioco ci sono tutti i broadcaster, che hanno la possibilità di mandare in onda gratis il match, dalla Rai, passando per Mediaset, La7 ma anche Sky, grazie al canale Tv8 e la Warner Bros Discovery, attraverso il canele NOVE.

Come sottolinea Il Sole 24 ore, ci sono due possibilità di ritrasmissione su cui si sta discutendo: una prevede la partita in sé, con 10 minuti di pre e altrettanti di post gara; un’altra invece, porterebbe la gara ad essere completamente gestita da Prime Video, con il marchio che apparirebbe impresso nei teleschermi, che di fatto sarebbe una sorta di appalto del canale.

Nessun problema, invece, per quanto riguarda la partita di ritorno, che sarà trasmessa in chiaro su Canale 5.