Milan, un giovane talento rinnova: esercitata l’opzione

Maldini e Massara hanno deciso di puntare tutto su alcuni giovani di talento che hanno trascinato la squadra verso traguardi molto importanti

Sono ore bollenti per i due agenti del Milan, che stanno lavorando al rinnovo di contratto dei giocatori in scadenza. Alcuni di questi giocatori sono fondamentali per il club, al punto che hanno permesso al club di raggiungere obiettivi inaspettati nel corso di questa stagione.

Il Milan sta vivendo un periodo di successi sia in campionato che in Champions League. Dopo aver eliminato il Napoli nella competizione europea, si è qualificato per la semifinale del derby contro l’Inter. La squadra è ormai galvanizzata dai risultati positivi, frutto del lavoro che mister Pioli ha mostrato di saper condurre sin dai primi anni a Milanello.

I dirigenti dell’area tecnica e sportiva Paolo Maldini e Frederic Massara, vogliono dimostrare di poter fare bene come Pioli, anche fuori dal prato di gioco.

In particolare, i manager di Casa Milan stanno lavorando ad alcuni importanti rinnovi di contratto, tra cui quello di Rafael Leao e altri giovani talenti della Primavera. Questo dimostra l’attenzione della società verso la formazione dei giovani, visto che il Diavolo vuole crescere anche in questo settore. L’obiettivo potrebbe essere quello di farli debuttare un giorno in Serie A, o forse ricavarne una plusvalenza in futuro, ma la certezza è che il Diavolo stia lavorando duramente per fornire ai tecnici della squadra una solida base di partenza.

Milan, rinnovo di un anno: firma in arrivo

Dopo aver dimostrato di avere grande capacità nella scoperta di talenti come Mike Maignan, Pierre Kalulu e Malick Thiaw, il Milan vuole crescere anche con il settore giovanile. Se la squadra ha raggiunto ottimi risultati nelle coppe europee, lo deve soprattutto ad alcuni talenti. Maldini e Massara questo lo sanno bene, e per tale motivo hanno deciso di puntare tutto su di loro.

Tra i giovani prospetti in rampa di lancio troviamo Chaka Traorè, il quale sembra esser stato già inserito nella lista dei probabili rinnovi contrattuali da parte dei dirigenti rossoneri. È suo gran parte dell’apporto fornito per il raggiungimento di final four della Youth League.

Chaka Traorè è un giovane talento ivoriano che, oltre per il presente, potrebbe rivelarsi una pedina molto importante anche per il futuro del club. Se Maldini e Massara hanno deciso di puntarci un motivo ci sarà, anche se non è certo se il classe 2004 possa già occupare un posto in prima squadra dalla prossima stagione.

Il contratto di Chaka Traorè scadrà a breve, e i dirigenti di Casa Milan hanno deciso di far valere l’opzione per il rinnovo fino al 2024. Al momento filtra positività dalla trattativa e, sebbene manchi ancora la firma ufficiale, il Milan sta per assicurarsi il giovane talento “alla Leao” almeno per un altro anno.