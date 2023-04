Multa Leao, dal Portogallo: “Lo Sporting vuole 45 milioni”

Il contenzioso tra l’attaccante e il club portoghese non si è ancora concluso e la vicenda complica i piani di rinnovo del Milan

Come ormai tutti sanno, uno degli ostacoli principali nella trattativa per il rinnovo di contratto di Rafael Leao con il Milan sta proprio nella multa da pagare allo Sporting Lisbona. La FIFA ha stabilito da tempo che il portoghese deve infatti 16,5 milioni al suo ex club.

Si era attesa la decisione della FIFA, più precisamente del DRC (Dispute Resolution Chamber) che aveva il compito di definire l’importo della multa. L’importo di 16,5 milioni era stato confermato, al quale si aggiungevano poi gli interessi, per un tasso pari al 5% annuo, consistente al momento in 4 milioni di euro. Con tale decisione il caso torna al TAS, che nel 2022 considera il Lille co-responsabile del pagamento

Una sentenza molto positivo per lo Sporting Lisbona, ma la vicenda è ancora molto lontana dalla sua fine. Il contenzioso risale a ben cinque anni fa e nasce dal passaggio del classe ’99 dallo Sporting al Lille. Il club portoghese combatte sempre per farsi risarcire l’intera cifra di quella che era la clausola rescissoria, una cifra che reclama già dal 2018. Parliamo di ben 45 milioni di euro.

Il contenzioso è lontano dalla fine e i piani di rinnovo del Milan si complicano

Stando a quanto riferito da Record, lo Sporting non sarebbe però affatto contento e vorrebbe arrivare ad ottenere questa cifra monstre, che gli fu negata all’epoca perché il calciatore risolse unilateralmente il contratto in occasione dell’attacco ultras al centro sportivo del club.

Il quotidiano spiega che ci si attende anche il ricorso del Lille, a complicare ulteriormente questa vicenda già intrigatissima. Il tema del debito con lo Sporting si sposta ora più mai sulle spalle del Lille, ma l’intera situazione continua a complicare e non poco i piani del Milan per il rinnovo del contratto del 23enne. Il debito con lo Sporting infatti è un problema non da poco e le pressioni dei grandi club potrebbero portare a un epilogo negativi per i rossoneri.

Una delle ipotesi è infatti quella di un trasferimento milionario con un possibile accordo extragiudiziale. In questo scenario, una parte del bonus d’ingaggio o un trasferimento futuro potrebbero servire a saldare l’importo. Leao ha un contratto fino al 2024 con il Diavolo e al momento è davvero difficile provare a prevedere l’esito della vicenda.