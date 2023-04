Addio alla Premier: altro colpo a zero per il Milan

Il Milan può sfruttare l’addio a parametro zero di questo grande calciatore. Lascerà la Premier League per una nuova esperienza.

Paolo Maldini non ha mai nascosto le strategie di mercato del suo Milan. Il direttore dell’area tecnica, sia sotto la gestione di Elliott che con quella nuova di RedBird ha un piano ben preciso.

Ovvero puntare forte su talenti di prospettiva, italiani o internazionali, cercando di valorizzarli e lanciarli immediatamente in prima squadra. Una strategia chiara, che ha portato negli ultimi anni calciatori del calibro di Rafa Leao, Theo Hernandez, Kalulu, Tonali e, con meno fortuna, De Ketelaere.

Ma Maldini stesso non disdegna i cosiddetti colpi d’occasione. Ovvero quei calciatori di assoluto valore che sono facilmente reperibili sul mercato, magari per situazioni di rottura con le attuali squadre d’appartenenza. O ancora meglio per i parametri zero, elementi in scadenza di contratto e dunque ingaggiabili senza pagare alcun cartellino.

In Inghilterra sicuri: “Milan in pole per Firmino”

Proprio tra i futuri parametri zero spunta un calciatore di grande livello che, secondo la stampa britannica, sarebbe fortemente indiziato a diventare un prossimo calciatore del Milan.

Si tratta di Roberto Firmino, attaccante di qualità e fisicità del Liverpool. L’avventura del brasiliano classe ’91 con i Reds sembra ormai al capolinea, con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e nessuna possibilità ad oggi che venga rinnovato.

Firmino è pronto ad una nuova avventura. Secondo il tabloid Liverpool Echo il Milan sarebbe addirittura balzato in pole per l’acquisto del centravanti esperto. Dall’Inghilterra scrivono che Paolo Maldini sarebbe un grande estimatore di Firmino e avrebbe avviato in queste ore i contatti con l’entourage del calciatore per convincerlo a trasferirsi nella squadra rossonera, attualmente semifinalista di Champions League.

Una grande occasione, fiutata anche da altri club di Serie A. Già lo scorso anno la Juventus tentò un approccio per Firmino prima dell’arrivo di Milik. Mentre nelle scorse settimane Roma e Inter si sono informate sul brasiliano, ormai certo di lasciare la Premier e tentato dall’idea di giocare in Italia.

Nel restyling dell’attacco milanista Bobby Firmino andrebbe a giocarsi il posto da centravanti titolare con Olivier Giroud, accantonando invece i deludenti Rebic e Origi (suo ex compagno di squadra). 31enne, nativo di Maceiò, è giunto alla sua ottava stagione con la maglia del Liverpool. Con i britannici ha segnato finora 80 reti in Premier League e conquistato 4 titoli nazionali e una Champions League nel 2019.