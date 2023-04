Calciomercato Milan, De Ketelaere in Premier: conferme sul possibile scambio

Dalla Spagna arrivano conferme sul possibile scambio tra il Milan e il club di Premier League. Le condizioni potrebbero esserci tutte

Il Milan è alle prese con la grossa incognita che porta il nome di Charles De Ketelaere. Ci si aspettava una stagione subito ad alti livelli per il talento belga ex Club Brugge. Ma i 32 milioni di euro più bonus spesi per lui non hanno dato merito al campo. Il classe 2001 ha condotto una stagione sin qui totalmente deludente. La sua presenza in campo a volte non si è neanche sentita, e sono i numeri a parlare. 35 presenze e un solo assist come bottino in rossonero.

Tutto fa pensare che il Milan avrà la pazienza di aspettarlo, come fatto con altri giocatori rivelazione quali Sandro Tonali, Rafael Leao, Theo Hernandez e varie altre stelle di Pioli. Ma nonostante le deludenti prestazioni, De Ketelaere continua ad avere mercato. Diversi club che hanno osservato la sua annata insoddisfacente sono infatti convinti che il talento del belga è soltanto da rispolverare. Rientra in questo senso l’interesse dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Ma non soltanto.

Secondo le ultimi indiscrezioni, c’è un club inglese pronto a fare sul serio per De Ketelaere, e che per averlo sarebbe disposto a mettere in atto uno scambio. Il Milan potrebbe essere incuriosito dall’affare.

Milan, via De Ketelaere: arriva l’attaccante

Sappiamo bene che uno dei principali obiettivo di Maldini e Massara in vista della prossima stagione è quello di acquistare un nuovo attaccante che possa far compagnia a Giroud. Non per fare numero, come in questo momento Divock Origi, ma per incidere e diventare il bomber del Milan per i prossimi anni. I nomi che la dirigenza rossonera ha messo al vaglio sono parecchi, ma c’è n’è uno che piace in particolare, e che per lo più è di nazionalità italiana. Di chi parliamo? Di Gianluca Scamacca, l’ex Sassuolo passato al West Ham in estate per circa 40 milioni di euro bonus inclusi.

Il centravanti azzurro, nonostante l’ottimo inizio con i martelli inglesi, sta faticando a trovare spazio in questo finale di stagione. Insomma, l’allenatore David Moyes ha cominciato a metterlo in dubbio. Ritornare in Italia è il suo grande desiderio, magari in una big per riprendersi scena e gloria. Il Milan ad oggi appare il club più interessato, anche se c’è la Juventus dietro l’angolo ad osservare. La notizia più rilevante è che contemporaneamente il West Ham è interessato a Charles De Ketelaere. Lo conferma todofichajes.com, che riporta di un’idea di scambio tra i due club.

Charles e Gianluca sono entrambi insoddisfatti dell’attuale stagione e potrebbero prendere seriamente in considerazione l’idea di cambiare aria. Percorso inverso tra Inghilterra e Italia. Ad oggi si ipotizza uno scambio di prestiti, ma bisogna aspettare qualche altra settimana per saperne di più.