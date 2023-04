Calciomercato Milan, manca solo la firma: acquisto a zero di Maldini

Il Milan è riuscito a bloccare il giocatore e ad aggiudicarselo per la prossima stagione. Colpaccio a zero, manca soltanto la firma

Il Milan non è stato fortunato in porta in questa stagione. Il longevo infortunio di Mike Maignan ha messo in difficoltà la squadra nel mese di gennaio e febbraio. Il portierone francese è tornato tra i pali dopo ben cinque mesi d’assenza, e la differenza si è subito notata. Ma è stato evidente quanto la situazione portieri non sia attualmente stabile nella rosa rossonera. Tatarusanu e Mirante, rispettivamente secondo e terzo nelle gerarchie di Pioli, non hanno saputo dare le garanzie sperate.

Per questo il Milan si è tutelato con l’acquisto di Devis Vazquez a gennaio e bloccando in anticipo Sportiello dell’Atalanta in vista della prossima stagione. La situazione andava assolutamente sistemata per avere una maggiore sicurezza per il vicino futuro. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno però voluto tutelarsi maggiormente ragionando in ottica futura, chiudendo un altro colpo per la porta. Manca soltanto la firma, ma il giovane portiere arriverà a fine stagione a parametro zero. Accordo chiuso in netto anticipo. A riportare la notizia è calciomercato.com.

Scopriamo tutti i dettagli.

Milan, altro colpo a zero per la porta: un assoluto talento

Il Milan ha corteggiato per circa un anno il giovane e talentoso portiere del Saint Etienne, Noah Raveyre. Difatti, il nome non suona affatto nuovo. Il classe 2005, nonostante la giovane età, ha già esordito in Prima Squadra, ed è considerato uno dei talenti più emergenti della porta nel panorama europeo. Di lui si parla da tempo molto bene, e la concorrenza non è di certo mancata. L’area scouting rossonera, capeggiata da Moncada, ha osservato attentamente la crescita del ragazzo, convincendosi alla fine delle sue grandi doti e qualità.

Il contratto di Noah Raveyre andrà in scadenza a giugno col Saint Etienne, e Maldini e Massara hanno intensificato i contatti con gli agenti del giovane nei giorni scorsi per strappare un accordo di massima. I due dirigenti sono riusciti nell’intento, di conseguenza il classe 2005 sbarcherà a Milanello questa estate a costo zero e firmando un contratto pluriennale. Chiaramente si aggregherà innanzitutto alla Primavera di Abate. Un colpo futuribile dunque, ma che sottolinea l’intenzione del club rossonero di evitare gli errori passati e di costruire una gerarchia di portieri solida e affidabile.

Raveyre, data la nazionalità francese, potrebbe rappresentare il perfetto erede di Mike Maignan in futuro, sia al Milan che nella nazionale transalpina. L’area scouting rossonera ha portato a Milanello davvero tanti giovani talenti pescati dalla Francia. Sul portiere classe 2005 sembra esserci davvero poco scetticismo. Il Milan si è assicurato senza costi un futuro top player della porta! Si aspettano soltanto le firme.