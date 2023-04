L’Atalanta guarda in casa Milan: Gasperini vuole il trequartista

Gian Piero Gasperini ha messo gli occhi in casa Milan per rinforzare la sua trequarti. E’ convinto di poter rispolverare il talento del rossonero

La sessione di mercato estiva è sempre più vicina, ma i club hanno già cominciato a guardarsi intorno stilando la prima lista dei desideri. Il Milan sa bene di dover rinforzare nettamente la sua rosa per acquistare maggiore competitività in vista della prossima stagione. Bisognerà però prima fare i conti con le situazioni incerte di alcuni giocatori. Sappiamo bene che tanti rossoneri non sono sicuri della permanenza a Milanello.

Da Origi a Rebic, per passare ad Adli, Brahim Diaz, Ballo Touré e Vranckx. Sicuri dell’addio sono ormai Sergino Dest e Tiemouè Bakayoko. Ma c’è un altro giocatore che non è riuscito ad imporsi nonostante il grande talento, e su cui aleggiano tanti punti interrogativi. A lui, da quanto filtra, si sta interessando l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il tecnico è alla ricerca di un nuovo trequartista per il suo scacchiere, e le caratteristiche del rossonero lo convincono particolarmente.

A riportare l’indiscrezione è TuttoMercatoWeb.

Gasperini è convinto: dal Milan all’Atalanta

TuttoMercatoWeb fa sapere che l’Atalanta è interessata al gioiello belga del Milan Charles De Ketelaere. Il classe 2001, arrivato dal Club Brugge in estate, non ha minimamente rispettato le aspettative, anzi. In 35 presenze stagionali ha fornito un solo assist e niente più. Troppo poco per un ragazzo del suo talento e che in Belgio aveva fatto vedere grandi cose nonostante la giovane età. Ad oggi, De Ketelaere rappresenta l’investimento più oneroso messo a segno dal duo dirigenziale Maldini-Massara.

E’ come se i due dirigenti fossero andati a colpo sicuro su Charles, sicuri che questo avrebbe reso sin dall’inizio. In realtà, lo credevano gli stessi tifosi, come anche probabilmente Stefano Pioli. Ma il classe 2001 ha innanzitutto dimostrato una fragilità d’animo, che non gli ha permesso di adattarsi presto al nuovo ambiente e al nuovo campionato. Per questo, tutto fa pensare che il Milan sia pronto a concedergli tempo, almeno un’altra stagione per ritrovare sé stesso. Un pò come accaduto a rossoneri come Sandro Tonali e Rafael Leao, i quali dopo una stagione a basso rendimento hanno preso il volo in quella successiva.

Attenzione, però. Perché l’interesse di un club come l’Atalanta potrebbe cambiare i piani in casa Milan. Il club nerazzurro è celebre per la sua bravura nel coltivare talenti e portarli in superficie. Soprattutto Gasperini, come sottolinea TuttoMercatoWeb, è conosciuto per aver recuperato calciatori che hanno fatto inizialmente fatica ad ingranare. Al momento, si tratta di un semplice interesse. Tra qualche settimana potremo capire la realtà dei fatti. Il Milan potrebbe prendere in considerazione l’idea di un prestito per agevolare la crescita del ragazzo belga?